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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2259226022612262>
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 15:55

⚡️Данілов розкрив співвідношення втрат у контрнаступі на Харківщині

За словами секретаря РНБО, втрати російської живої сили у рази перевищують наші.

💬"На одного нашого загиблого воїна припадає 9 – 10 загиблих росіян, які вдерлися на нашу землю. Це дуже цікавий показник, адже за законами війни, при наступі ви витрачаєте значно більше, ніж при обороні", – зазначив Олексій Данілов.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 16:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://www.pravda.com.ua/news/2022/09/15/7367533/

Більшість населення Словаччини радше вітали б перемогу Росії, а не України, у російсько-українській війні.

Про це свідчать дані опитування "Як справи, Словаччина?", яке провели в липні цього року дослідники MNFORCE, Seesame і Словацької академії наук, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

Респонденти відповідали на запитання, як би вони хотіли, щоб закінчилася війна в Україні. Вони мали на вибір 10-бальну шкалу, де 1 означало бажання однозначної перемоги Росії, а 10 - переконливої перемоги України.

Більше ніж половина сказали, що вони схиляються до перемоги Росії. При цьому п’ята частина опитаних хоче однозначної перемоги Росії.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 16:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Німеччина погодилася поставити Україні 50 бронеавтомобілів Dingo
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... iley-dingo
V2
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 16:19

  edvardd написав:⚡️Данілов розкрив співвідношення втрат у контрнаступі на Харківщині

За словами секретаря РНБО, втрати російської живої сили у рази перевищують наші.

💬"На одного нашого загиблого воїна припадає 9 – 10 загиблих росіян, які вдерлися на нашу землю. Це дуже цікавий показник, адже за законами війни, при наступі ви витрачаєте значно більше, ніж при обороні", – зазначив Олексій Данілов.

проговорился таки
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 16:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:Німеччина погодилася поставити Україні 50 бронеавтомобілів Dingo

Не тільки. Ще 2 MARS з БК
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 16:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія два дні б'є по Кривому Рогу. І не досягла мети. Що це означає для ЗСУ на півдні
https://www.liga.net/ua/politics/articl ... su-na-yuge
V2
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 16:23

Faceless Не полінувався
Подивився спочатку українську правду
вона ссилається на три компанії з словаччини...
ось їх сайти
https://www.seesame.com/en/
https://www.mnforce.com/pl/index.php
https://dennikn.sk/+гордоівський канал+чийсь телеграм
Останній - газета, не відомо з яким охопленням території
Перших два - це лохотрон чистої води...

Якщо москалики своє іпсо проводять використовуючи такі сумнівні джерела інформації - то їх пісенька вже закінчилась..

Єдине що хвилює
Форумчани до яких я відношусь позитивно - дозволяють користуватись собою як корисними ідіотами які розповсюджують дезу просто в погоні за бажанням щось опублікувати.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 16:42

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 16:43

Kudrjavuy

Цікаво чим "Комерційні банки" завинили пересічним.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 16:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

budivelnik написав:Faceless Не полінувався
Подивився спочатку українську правду
вона ссилається на три компанії з словаччини...
ось їх сайти
https://www.seesame.com/en/
https://www.mnforce.com/pl/index.php
https://dennikn.sk/+гордоівський канал+чийсь телеграм
Останній - газета, не відомо з яким охопленням території
Перших два - це лохотрон чистої води...

Якщо москалики своє іпсо проводять використовуючи такі сумнівні джерела інформації - то їх пісенька вже закінчилась..

Єдине що хвилює
Форумчани до яких я відношусь позитивно - дозволяють користуватись собою як корисними ідіотами які розповсюджують дезу просто в погоні за бажанням щось опублікувати.
Дякую за проведене дослідження
Faceless
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