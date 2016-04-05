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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2259226022612262
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 17:02

Заявления Си Цзиньпина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде:

🔸 Китай и Россия должны усилить координацию в ШОС, БРИКС и других многосторонних механизмах.

🔸 Москва и Пекин должны вместе отстаивать интересы развивающихся стран, заявил китайский лидер.

🔸 РФ и Китаю следует защищать интересы региональной безопасности и развивающихся стран.

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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 17:20

  sashaqbl написав:
  V2 написав:Німеччина погодилася поставити Україні 50 бронеавтомобілів Dingo

Не тільки. Ще 2 MARS з БК


Реактивна система залпового вогню MARS ІІ використовує некеровані ракети з кумулятивно-осколковими бойовими частинами (БЧ) або касетними. Касетна БЧ складається із протитанкових мін AT-2 для дистанційного мінування місцевості. Вага ракети становить 107 кг, дальність польоту — 40 км. Кумулятивний бойовий елемент пробиває гомогенну броню завтовшки до 140 мм. Натомість некеровані ракети з кумулятивно-осколковою БЧ мають дальність польоту 32 км та вагу 159 кг. БЧ забезпечена 644 кумулятивно-осколковими елементами M77, що мають бронепробійність до 40 мм гомогенної броні. Своєю чергою, протитанкова некерована ракета TGW забезпечена бойовими елементами, що самонаводяться, і розрахована на дальність польоту до 45 км. Її вага становить 107 кг. До речі, аби випустити всі 12 ракет, MARS ІІ достатньо 60 секунд.
https://armyinform.com.ua/2022/06/29/ni ... koyi-mlrs/
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 17:25

Адміністрація президента США Джо Байдена навряд чи найближчим часом змінить свою думку щодо доцільності постачання Україні далекобійних ракетних систем, незважаючи на успішні контрнаступальні дії українських сил.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише CNN із посиланням на джерела.
Американські посадовці розглядають останні дії України на полі бою як доказ того, що зброя та розвідувальні дані, які Захід передає в останні місяці, були ефективними. Водночас деякі з них вважають, що ще надто рано говорити про поворотний момент у війні, оскільки в Росії далеко не вичерпана військова сила.
Опитані CNN джерела вважають, що ситуація на полі бою поки не змінилася настільки, щоб говорити про різку зміну стратегії підтримки України. Принаймні поки що США не підтримують надання українським силам тактичних ракетних систем дальнього радіусу дії ATACMS, які Київ просив передати в останні місяці.
Адміністрація Байдена все ще вважає, що надання систем ATACMS, які мають дальність дії до 300 кілометрів, може призвести до ескалацієї, оскільки вони можуть використовуватися для обстрілу самої Росії.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 17:30

  Ukrainian написав:оскільки в Росії далеко не вичерпана військова сила.
а чё тогда не прислали в Изюм подкрепление? Ну и много других чё. Особенно если в понедельник объявят мобилизацию, тогда вообще война пойдет по другому сценарию. Одно дело воевать за деньги, а другое - из под палки. Одно дело поддерживать "сво" и пуйло с дивана с полным ртом попкорна, а другое в окопе или в плену. За деньги уже желающих умереть нет, даже зэков агитируют.
vitaliian
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