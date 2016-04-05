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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2260226122622263>
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 17:02

Заявления Си Цзиньпина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде:

🔸 Китай и Россия должны усилить координацию в ШОС, БРИКС и других многосторонних механизмах.

🔸 Москва и Пекин должны вместе отстаивать интересы развивающихся стран, заявил китайский лидер.

🔸 РФ и Китаю следует защищать интересы региональной безопасности и развивающихся стран.

@vechernii_m
https://t.me/vechernii_m/9145
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 17:20

  sashaqbl написав:
  V2 написав:Німеччина погодилася поставити Україні 50 бронеавтомобілів Dingo

Не тільки. Ще 2 MARS з БК


Реактивна система залпового вогню MARS ІІ використовує некеровані ракети з кумулятивно-осколковими бойовими частинами (БЧ) або касетними. Касетна БЧ складається із протитанкових мін AT-2 для дистанційного мінування місцевості. Вага ракети становить 107 кг, дальність польоту — 40 км. Кумулятивний бойовий елемент пробиває гомогенну броню завтовшки до 140 мм. Натомість некеровані ракети з кумулятивно-осколковою БЧ мають дальність польоту 32 км та вагу 159 кг. БЧ забезпечена 644 кумулятивно-осколковими елементами M77, що мають бронепробійність до 40 мм гомогенної броні. Своєю чергою, протитанкова некерована ракета TGW забезпечена бойовими елементами, що самонаводяться, і розрахована на дальність польоту до 45 км. Її вага становить 107 кг. До речі, аби випустити всі 12 ракет, MARS ІІ достатньо 60 секунд.
https://armyinform.com.ua/2022/06/29/ni ... koyi-mlrs/
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 17:25

Адміністрація президента США Джо Байдена навряд чи найближчим часом змінить свою думку щодо доцільності постачання Україні далекобійних ракетних систем, незважаючи на успішні контрнаступальні дії українських сил.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише CNN із посиланням на джерела.
Американські посадовці розглядають останні дії України на полі бою як доказ того, що зброя та розвідувальні дані, які Захід передає в останні місяці, були ефективними. Водночас деякі з них вважають, що ще надто рано говорити про поворотний момент у війні, оскільки в Росії далеко не вичерпана військова сила.
Опитані CNN джерела вважають, що ситуація на полі бою поки не змінилася настільки, щоб говорити про різку зміну стратегії підтримки України. Принаймні поки що США не підтримують надання українським силам тактичних ракетних систем дальнього радіусу дії ATACMS, які Київ просив передати в останні місяці.
Адміністрація Байдена все ще вважає, що надання систем ATACMS, які мають дальність дії до 300 кілометрів, може призвести до ескалацієї, оскільки вони можуть використовуватися для обстрілу самої Росії.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 17:30

  Ukrainian написав:оскільки в Росії далеко не вичерпана військова сила.
а чё тогда не прислали в Изюм подкрепление? Ну и много других чё. Особенно если в понедельник объявят мобилизацию, тогда вообще война пойдет по другому сценарию. Одно дело воевать за деньги, а другое - из под палки. Одно дело поддерживать "сво" и пуйло с дивана с полным е*альником попкорна, а другое в окопе или в плену. За деньги уже желающих умереть нет, даже зэков агитируют. Отказников пачки. Рабы не хотят и не умеют воевать. В этом просчет пуйла. Он создал нацию рабов с нулевой мотивацией.

Нет на РФ ни армии ни патриотизма, одни лизоблюды и стукачи. Я ещё помню удивлялся первому пленному летчику, какое оно быдло необразованное. А они все такие. Никита Михалков туда же.

Фейк или нет хз (кликабельно)
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вот как писал один из современников, сам наблюдавший картину разложения, захватившего значительную часть добровольцев:
"Неистовства снизу не могут быть ограничены сверху никакими нормами, ибо верхи, управляющие Добровольческой армией, или же всецело в руках вреднейших людей, или же по необходимости идут за волной снизу".
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 19:55

  V2 написав:На яку державу працюють ці люди?!!

СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
https://lb.ua/society/2022/09/15/529508 ... _upts.html

І порівняйте:
Латвія вивела свою православну церкву з-під влади Московського патріарха
Відповідний закон, поданий президентом, терміново підтримав Сейм.
https://lb.ua/world/2022/09/08/528814_l ... lavnu.html

Мало того, нещодавню "хресну ходу" фсбешних мракобісів до Почаїва ніяк не зупиняли, хоча воєнний стан і збори заборонені;
трухін тихенько таки пішов у ліс - не винен, за кермом був водій, якогму призначили штраф (хоч постраждало 8 осіб, три авто);
мецгер(валодя, вирубі єго, чєго он тут ходіт) з укрекімбанку - штраф, тельбізов, що бив журналістів безпосередньо - штраф (мєлочі жизні, биваєт ).
При цьому справи на волонтерів та активістів, опазежешні втікачі волошин, королевська,солод, рабіновіч, кузьмін - до сих пір депутати ;
мініст культури їздить в робочі поїздки разом із махровим українофобом бужанським ...

За що воює цвіт нації, поки бариги і мародери пилять і відмазують своїх ???
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:02

«Книжкова поличка окупанта».

Ось які видання росіяни покинули у селах Балаклійського району на Харківщині.
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Фото: Каміла Грабчук
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:07

  vitaliian написав:«Книжкова поличка окупанта».

Ось які видання росіяни покинули у селах Балаклійського району на Харківщині.
Зображення Зображення Зображення
Фото: Каміла Грабчук

Мені більш цікаво куди отой раритетний телефон в окопі втикали
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:10

  vitaliian написав:
Фейк или нет хз (кликабельно)
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Скорее всего фейк. Много всякой подобной муйни сейчас в инете.
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:27

  budivelnik написав:Faceless Не полінувався
Подивився спочатку українську правду
вона ссилається на три компанії з словаччини...
ось їх сайти
https://www.seesame.com/en/
https://www.mnforce.com/pl/index.php
https://dennikn.sk/+гордоівський канал+чийсь телеграм
Останній - газета, не відомо з яким охопленням території
Перших два - це лохотрон чистої води...

Якщо москалики своє іпсо проводять використовуючи такі сумнівні джерела інформації - то їх пісенька вже закінчилась..

Єдине що хвилює
Форумчани до яких я відношусь позитивно - дозволяють користуватись собою як корисними ідіотами які розповсюджують дезу просто в погоні за бажанням щось опублікувати.

А як хвалився відвертий пропагандист зРадіо, що ми працюємо разом з "правдою".
Вони нагнітають і висасують зраду із пальця, і я теж саме роблю, але куча клоунів на мене моляться і повторюють де відверту, а де трохи приховану дезу і скакання по методичкам.
До цих пір знаходяться корисні ідіоти яким того зрадіо не вистачає, кажуть дуже класний ольгінець був, де пропав?
Може десь в Ізюмі не встиг відступити?
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:39

  Faceless написав:Мені більш цікаво куди отой раритетний телефон в окопі втикали
скорее всего стырили, у родителей где то такой же валяется. Если собачьи будки тырили я уже ничему не удивляюсь.
vitaliian
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