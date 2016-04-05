Вопрос ко мне или к "пересичным"? Я, считаю что это результат собственного опыта корыстування. Хотя по некоторым пунктам "Довіри" меня посещают сомнения, что они(пересичные) знают, что это такое вообще.(ибо по определению никогда не имели контакта)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 15 вер, 2022 20:49, всього редагувалось 1 раз.
На войну в Украине из российских колоний отправились не только насильники и убийцы, но и маньяк-каннибал, рассказала правозащитница, глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова на YouTube-канале «Популярная политика». По ее данным, совладелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин завербовал уже до 10 тысяч заключенных. https://theins.ru/news/255080