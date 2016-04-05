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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2260226122622263
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:42

  finuser521 написав:Kudrjavuy

Цікаво чим "Комерційні банки" завинили пересічним.

https://lh3.googleusercontent.com/I-azt ... Gt-Iq3xZZQ
:lol:
Вопрос ко мне или к "пересичным"?
Я, считаю что это результат собственного опыта корыстування.
Хотя по некоторым пунктам "Довіри" меня посещают сомнения, что они(пересичные) знают, что это такое вообще.(ибо по определению никогда не имели контакта)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 15 вер, 2022 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Мені більш цікаво куди отой раритетний телефон в окопі втикали
Якщо у нас Укртелеком не вмер, то у рашці і поготів. На заміну старому домашньому дисковому.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:51

На войну в Украине из российских колоний отправились не только насильники и убийцы, но и маньяк-каннибал, рассказала правозащитница, глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова на YouTube-канале «Популярная политика». По ее данным, совладелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин завербовал уже до 10 тысяч заключенных.
https://theins.ru/news/255080
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:57

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Мені більш цікаво куди отой раритетний телефон в окопі втикали
скорее всего стырили, у родителей где то такой же валяется. Если собачьи будки тырили я уже ничему не удивляюсь.

У них, свой юмор - Телефонного Права от Главного.
(Нет такого солдата, что не мечтает о генеральском звании)
  Goodman написав:
  Faceless написав:Мені більш цікаво куди отой раритетний телефон в окопі втикали
Якщо у нас Укртелеком не вмер, то у рашці і поготів. На заміну старому домашньому дисковому.

Он не умер - его насильно умертвили.
Ибо по некоторым сёлам это был единственный пункт связи.(там нет мобильной связи - проблемы даже сейчас по линии фронта связи нет ибо её и не было)
Kudrjavuy
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