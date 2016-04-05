RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2261226222632264>
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:42

  finuser521 написав:Kudrjavuy

Цікаво чим "Комерційні банки" завинили пересічним.

https://lh3.googleusercontent.com/I-azt ... Gt-Iq3xZZQ
:lol:
Вопрос ко мне или к "пересичным"?
Я, считаю что это результат собственного опыта корыстування.
Хотя по некоторым пунктам "Довіри" меня посещают сомнения, что они(пересичные) знают, что это такое вообще.(ибо по определению никогда не имели контакта)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 15 вер, 2022 20:49, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10033
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Мені більш цікаво куди отой раритетний телефон в окопі втикали
Якщо у нас Укртелеком не вмер, то у рашці і поготів. На заміну старому домашньому дисковому.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5344
З нами з: 23.11.14
Подякував: 723 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:51

На войну в Украине из российских колоний отправились не только насильники и убийцы, но и маньяк-каннибал, рассказала правозащитница, глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова на YouTube-канале «Популярная политика». По ее данным, совладелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин завербовал уже до 10 тысяч заключенных.
https://theins.ru/news/255080
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14533
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2070 раз.
Подякували: 2918 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:57

  vitaliian написав:
  Faceless написав:Мені більш цікаво куди отой раритетний телефон в окопі втикали
скорее всего стырили, у родителей где то такой же валяется. Если собачьи будки тырили я уже ничему не удивляюсь.

У них, свой юмор - Телефонного Права от Главного.
(Нет такого солдата, что не мечтает о генеральском звании)
Чуть не забыл, ибо многие не понимают: В зоне качественной работы станции РЭБ - доступна только проводная связь. Вот по телефону с точками они и общаются. (дёшево и надёжно)
  Goodman написав:
  Faceless написав:Мені більш цікаво куди отой раритетний телефон в окопі втикали
Якщо у нас Укртелеком не вмер, то у рашці і поготів. На заміну старому домашньому дисковому.

Он не умер - его насильно умертвили.
Ибо по некоторым сёлам это был единственный пункт связи.(там нет мобильной связи - проблемы даже сейчас по линии фронта связи нет ибо её и не было)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 15 вер, 2022 22:13, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10033
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Охрименко опубликовал, не знаю на сколько правда:
    ! ИНСАЙДТ ИЗ КРЕМЛЯ. После разгрома российской армии в Харьковской области президента России Владимира Путина объявить частичную мобилизацию и спасти РФ от разгрома. С этой целью 14 сентября 2022 года президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с представителями руководства военного и силового блоков при участии секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Во время совещания Путин объявил, что он принял решение объявить частичную мобилизацию и потребовал от руководства силового и военного блоков обеспечить её проведение.
    Путин заявил, что в ближайший понедельник, 19 сентября 2022, официально собирается объявить частичную мобилизацию и военное положение в семи субъектах (Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Калининградской областях и в Крыму). Но обсуждение подготовки реализации решений президента забуксовало буквально сразу.
    👀👀Первым слово взял директор ФСБ Александр Бортников и высказался категорически против, как самого решения, принятого и озвученного президентом, так и против участия его службы в подготовке и обеспечении этих мероприятий, указав, что обеспечить проведение даже частичной мобилизации при участии сил ФСБ на сегодняшний день является невозможным.
    👀👀👀👀Дальше больше, Бортников высказался категорически против увеличения количества войск ЧВК, высказав уверенность в том, что стабилизировать ситуацию в стране в случае волнений с участием сил ЧВК, если таковые возникнут, что более чем вероятно, будет практически невозможно. Тем более, что ЧВК типа такие как Кадырова точно не будет подчиняться Кремлю и могут воевать против Кремля. И в этом вопросе Бортникова поддержал Патрушев. Патрушев предложил не привлекать к проведению мобилизации сил ФСБ, ограничившись помощью МВД и Росгвардии.
otg
 
Повідомлень: 3103
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 21:03

  finuser521 написав:Kudrjavuy
Цікаво чим "Комерційні банки" завинили пересічним.

Не переймайтесь так "інформаційним шлаком" 8)
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3164
З нами з: 10.10.10
Подякував: 128 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 21:12

  otg написав:Охрименко опубликовал, не знаю на сколько правда:
    ! ИНСАЙДТ ИЗ КРЕМЛЯ. После разгрома российской армии в Харьковской области президента России Владимира Путина объявить частичную мобилизацию и спасти РФ от разгрома. С этой целью 14 сентября 2022 года президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с представителями руководства военного и силового блоков при участии секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Во время совещания Путин объявил, что он принял решение объявить частичную мобилизацию и потребовал от руководства силового и военного блоков обеспечить её проведение.
    Путин заявил, что в ближайший понедельник, 19 сентября 2022, официально собирается объявить частичную мобилизацию и военное положение в семи субъектах (Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Калининградской областях и в Крыму). Но обсуждение подготовки реализации решений президента забуксовало буквально сразу.
    👀👀Первым слово взял директор ФСБ Александр Бортников и высказался категорически против, как самого решения, принятого и озвученного президентом, так и против участия его службы в подготовке и обеспечении этих мероприятий, указав, что обеспечить проведение даже частичной мобилизации при участии сил ФСБ на сегодняшний день является невозможным.
    👀👀👀👀Дальше больше, Бортников высказался категорически против увеличения количества войск ЧВК, высказав уверенность в том, что стабилизировать ситуацию в стране в случае волнений с участием сил ЧВК, если таковые возникнут, что более чем вероятно, будет практически невозможно. Тем более, что ЧВК типа такие как Кадырова точно не будет подчиняться Кремлю и могут воевать против Кремля. И в этом вопросе Бортникова поддержал Патрушев. Патрушев предложил не привлекать к проведению мобилизации сил ФСБ, ограничившись помощью МВД и Росгвардии.

Документ по Крыму публиковал на форуме viewtopic.php?p=5485746#p5485746 - там то же стояла дата 19е.
Усё сростается.
Но уже на форуме это было известно 13го дата подписи 9е сентября.
https://bastion.tv/doki-kreml-malyuye-p ... ini_n49144
«202 дні війни – і "Київ за 3 дні" та "всю Україну за 3 дні, максимум 2 тижні" перетворились на... "війну на території Росії", "Росія дуже велика – в України не стане військ для наступу по всій території". Що характерно, вже і пабліки Бєлґорода зосередились на... "обороні Бєлґорода". Тобто, перспективи, можливості, наявні ресурси, "куды бечь". Курськ ретельно відслідковує "що там в Бєлґородє" і напружився, вже пишуть про "обстріли на кордонах Курщини з території Сумщини". Вороніж скасував святкування Дня міста, однак все ще грає в футбол, і теж підібрався в очікуванні - хвалиться видатним крематорієм (дуже актуальний момент).

Фактично, бачимо формування певного вододілу. Так, центральні ЗМІ та пропагандисти з вищих ешелонів (тобто, ті, котрим в будь-якому випадку світить трибунал) дмуть щоки й обговорюють деталі застосування тактичної ядерної зброї по Києву. А нижчі ешелони пропаганди та місцеві пабліки (тобто, ті, котрі вислизнуть на тезі "прості росіяни не можуть нести відповідальність") вже зосередились на безперспективності оборони від ЗСУ – єдине сподівання, що "Росія дуже велика" і ЗСУ просто не дійде до глибинки. Це можна потрактувати як психологічну готовність віддати Україні назад наші історичні території як відкуп, щоби ЗСУ не йшли вглиб чи все ж як поступове прийняття перспектив розділення росії на безпечні малі держави», – зазначає Олексій Голобуцький.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 15 вер, 2022 21:45, всього редагувалось 1 раз.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10033
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 21:17

  ТИХИЙ написав:
  finuser521 написав:Kudrjavuy
Цікаво чим "Комерційні банки" завинили пересічним.

Не переймайтесь так "інформаційним шлаком" 8)

Читайте Внизу мелким шрифтом:
https://lh3.googleusercontent.com/I-azt ... Gt-Iq3xZZQ
...Центру Розумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріна з 5 по 12 серпня 2022року...
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10033
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 21:31

  otg написав:Охрименко опубликовал, не знаю на сколько правда:
читайте генерал свр в оригинале. Это оттуда копипаст
https://t.me/generalsvr/1057
Охри как всегда оригинален.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14533
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2070 раз.
Подякували: 2918 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 21:36

  vitaliian написав:
  otg написав:Охрименко опубликовал, не знаю на сколько правда:
читайте генерал свр в оригинале. Это оттуда копипаст
https://t.me/generalsvr/1057
Охри как всегда оригинален.
Ааа, тогда понятно. Я то думал что Охрименко, учитывая то что до войны был завсегдатаем в маскве, действительно имеет инсайд. А так...:)
otg
 
Повідомлень: 3103
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2261226222632264>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103727
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 465068
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3848
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (590)
15.09.2022 23:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.