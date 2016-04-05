Вопрос ко мне или к "пересичным"? Я, считаю что это результат собственного опыта корыстування. Хотя по некоторым пунктам "Довіри" меня посещают сомнения, что они(пересичные) знают, что это такое вообще.(ибо по определению никогда не имели контакта)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 15 вер, 2022 20:49, всього редагувалось 1 раз.
На войну в Украине из российских колоний отправились не только насильники и убийцы, но и маньяк-каннибал, рассказала правозащитница, глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова на YouTube-канале «Популярная политика». По ее данным, совладелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин завербовал уже до 10 тысяч заключенных. https://theins.ru/news/255080
Faceless написав:Мені більш цікаво куди отой раритетний телефон в окопі втикали
скорее всего стырили, у родителей где то такой же валяется. Если собачьи будки тырили я уже ничему не удивляюсь.
У них, свой юмор - Телефонного Права от Главного. (Нет такого солдата, что не мечтает о генеральском звании) Чуть не забыл, ибо многие не понимают: В зоне качественной работы станции РЭБ - доступна только проводная связь. Вот по телефону с точками они и общаются. (дёшево и надёжно)
Goodman написав:
Faceless написав:Мені більш цікаво куди отой раритетний телефон в окопі втикали
Якщо у нас Укртелеком не вмер, то у рашці і поготів. На заміну старому домашньому дисковому.
Он не умер - его насильно умертвили. Ибо по некоторым сёлам это был единственный пункт связи.(там нет мобильной связи - проблемы даже сейчас по линии фронта связи нет ибо её и не было)
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 15 вер, 2022 22:13, всього редагувалось 1 раз.
! ИНСАЙДТ ИЗ КРЕМЛЯ. После разгрома российской армии в Харьковской области президента России Владимира Путина объявить частичную мобилизацию и спасти РФ от разгрома. С этой целью 14 сентября 2022 года президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с представителями руководства военного и силового блоков при участии секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Во время совещания Путин объявил, что он принял решение объявить частичную мобилизацию и потребовал от руководства силового и военного блоков обеспечить её проведение. Путин заявил, что в ближайший понедельник, 19 сентября 2022, официально собирается объявить частичную мобилизацию и военное положение в семи субъектах (Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Калининградской областях и в Крыму). Но обсуждение подготовки реализации решений президента забуксовало буквально сразу. 👀👀Первым слово взял директор ФСБ Александр Бортников и высказался категорически против, как самого решения, принятого и озвученного президентом, так и против участия его службы в подготовке и обеспечении этих мероприятий, указав, что обеспечить проведение даже частичной мобилизации при участии сил ФСБ на сегодняшний день является невозможным. 👀👀👀👀Дальше больше, Бортников высказался категорически против увеличения количества войск ЧВК, высказав уверенность в том, что стабилизировать ситуацию в стране в случае волнений с участием сил ЧВК, если таковые возникнут, что более чем вероятно, будет практически невозможно. Тем более, что ЧВК типа такие как Кадырова точно не будет подчиняться Кремлю и могут воевать против Кремля. И в этом вопросе Бортникова поддержал Патрушев. Патрушев предложил не привлекать к проведению мобилизации сил ФСБ, ограничившись помощью МВД и Росгвардии.
otg написав:Охрименко опубликовал, не знаю на сколько правда:
! ИНСАЙДТ ИЗ КРЕМЛЯ. После разгрома российской армии в Харьковской области президента России Владимира Путина объявить частичную мобилизацию и спасти РФ от разгрома. С этой целью 14 сентября 2022 года президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с представителями руководства военного и силового блоков при участии секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева. Во время совещания Путин объявил, что он принял решение объявить частичную мобилизацию и потребовал от руководства силового и военного блоков обеспечить её проведение. Путин заявил, что в ближайший понедельник, 19 сентября 2022, официально собирается объявить частичную мобилизацию и военное положение в семи субъектах (Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Калининградской областях и в Крыму). Но обсуждение подготовки реализации решений президента забуксовало буквально сразу. 👀👀Первым слово взял директор ФСБ Александр Бортников и высказался категорически против, как самого решения, принятого и озвученного президентом, так и против участия его службы в подготовке и обеспечении этих мероприятий, указав, что обеспечить проведение даже частичной мобилизации при участии сил ФСБ на сегодняшний день является невозможным. 👀👀👀👀Дальше больше, Бортников высказался категорически против увеличения количества войск ЧВК, высказав уверенность в том, что стабилизировать ситуацию в стране в случае волнений с участием сил ЧВК, если таковые возникнут, что более чем вероятно, будет практически невозможно. Тем более, что ЧВК типа такие как Кадырова точно не будет подчиняться Кремлю и могут воевать против Кремля. И в этом вопросе Бортникова поддержал Патрушев. Патрушев предложил не привлекать к проведению мобилизации сил ФСБ, ограничившись помощью МВД и Росгвардии.
Документ по Крыму публиковал на форуме viewtopic.php?p=5485746#p5485746 - там то же стояла дата 19е. Усё сростается. Но уже на форуме это было известно 13го дата подписи 9е сентября.
https://bastion.tv/doki-kreml-malyuye-p ... ini_n49144 «202 дні війни – і "Київ за 3 дні" та "всю Україну за 3 дні, максимум 2 тижні" перетворились на... "війну на території Росії", "Росія дуже велика – в України не стане військ для наступу по всій території". Що характерно, вже і пабліки Бєлґорода зосередились на... "обороні Бєлґорода". Тобто, перспективи, можливості, наявні ресурси, "куды бечь". Курськ ретельно відслідковує "що там в Бєлґородє" і напружився, вже пишуть про "обстріли на кордонах Курщини з території Сумщини". Вороніж скасував святкування Дня міста, однак все ще грає в футбол, і теж підібрався в очікуванні - хвалиться видатним крематорієм (дуже актуальний момент).
Фактично, бачимо формування певного вододілу. Так, центральні ЗМІ та пропагандисти з вищих ешелонів (тобто, ті, котрим в будь-якому випадку світить трибунал) дмуть щоки й обговорюють деталі застосування тактичної ядерної зброї по Києву. А нижчі ешелони пропаганди та місцеві пабліки (тобто, ті, котрі вислизнуть на тезі "прості росіяни не можуть нести відповідальність") вже зосередились на безперспективності оборони від ЗСУ – єдине сподівання, що "Росія дуже велика" і ЗСУ просто не дійде до глибинки. Це можна потрактувати як психологічну готовність віддати Україні назад наші історичні території як відкуп, щоби ЗСУ не йшли вглиб чи все ж як поступове прийняття перспектив розділення росії на безпечні малі держави», – зазначає Олексій Голобуцький.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 15 вер, 2022 21:45, всього редагувалось 1 раз.