Faceless написав:Мені більш цікаво куди отой раритетний телефон в окопі втикали
Якщо у нас Укртелеком не вмер, то у рашці і поготів. На заміну старому домашньому дисковому.
Смотрите что они делают с э/чайниками https://t.me/black_slipper/8747 Вряд ли они кнопочные стационарные телефоны вообще видели. Хапнули, потом будут разбираться что оно такое и зачем. В Бурятии наверное и дисковый не у всех есть.
Советская цивилизация туда ещё не дошла, китайская её уже опередила. Как на дальнем востоке все авто праворукие, и ладу гранта местные видели только на картинках.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 15 вер, 2022 21:47, всього редагувалось 4 разів.
Мордор: лише прямих фінансових збитків на сотні мільярдів доларів Bloomberg Оцінка включає втрати фондових ринків, банківського та фінансового секторів. росія втратила: 300 мільярдів доларів заморожених резервів Центробанку; 4,6 трильйона рублів заморожених євробондів; 40% капіталізації фондового ринку; 10% банківського капіталу; 563 мільярди рублів заморожених роздрібних активів, а також активів, що перебувають у депозитаріях. У доповіді також ідеться й про інші наслідки санкцій для фінансового сектора, такі як від'єднання від SWIFT, потрапляння під санкції 80% активів російського банківського сектора та втрату доступу до необхідного обладнання та програмного забезпечення...такі інструменти як хеджування, єврооблігації та первинне публічне розміщення акцій «практично зникли» для рф. https://www.bloomberg.com/news/articles ... -sanctions
ТИХИЙ написав:Мордор: лише прямих фінансових збитків на сотні мільярдів доларів Bloomberg Оцінка включає втрати фондових ринків, банківського та фінансового секторів. росія втратила: 300 мільярдів доларів заморожених резервів Центробанку; 4,6 трильйона рублів заморожених євробондів; 40% капіталізації фондового ринку; 10% банківського капіталу; 563 мільярди рублів заморожених роздрібних активів, а також активів, що перебувають у депозитаріях. У доповіді також ідеться й про інші наслідки санкцій для фінансового сектора, такі як від'єднання від SWIFT, потрапляння під санкції 80% активів російського банківського сектора та втрату доступу до необхідного обладнання та програмного забезпечення...такі інструменти як хеджування, єврооблігації та первинне публічне розміщення акцій «практично зникли» для рф. https://www.bloomberg.com/news/articles ... -sanctions