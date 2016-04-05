Додано: П'ят 16 вер, 2022 08:28

Schmit написав:

учителя -это самая заскорузлая часть общества , но в отличии от других "задроченных" бюджетников они еще творят зло-zомбируют мозги детям (50лет назад коммунизмом, в наши дни-путинизм, скрепы, религия)сегодня отлично про это написал Невхоров в телеграммеспустя 5-10-30 лет после школы вспоминали своих учителейи всем поставили 3- (не как преподавателям, а как людям), кроме 3х человек:-директор школы(физик)-математичка старших классов (8-10), у нее муж был капитан (он и посоветовал мне идти в капитаны, были мысли про электромеханика), первая разрешила не писать чернильными ручками!!! (сегодня это звучит дико, но в 1980/81 продолжали обливать руки чернилами (чернильницы и перьевые ручки я застал в 1971/73, но с 1974 перешли на "продвинутые" чернильные)-физрук (с которым за руку здоровались после школы еще лет 40), умер в 2021остальные были нерукопожатныепросто "фашисты"(коммунисты), или просто отбывали свое времяпс. да, еще добавлю историка (одноглазый ветеран войны после уроков рассказал мне правду о войне, сталине, хрущеве -я делал доклад о курской битве, "а теперь как было на самом деле"-сказал он) и военрука