RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2262226322642265>
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 21:37

  Goodman написав:
  Faceless написав:Мені більш цікаво куди отой раритетний телефон в окопі втикали
Якщо у нас Укртелеком не вмер, то у рашці і поготів. На заміну старому домашньому дисковому.

Смотрите что они делают с э/чайниками
https://t.me/black_slipper/8747
Вряд ли они кнопочные стационарные телефоны вообще видели. Хапнули, потом будут разбираться что оно такое и зачем. В Бурятии наверное и дисковый не у всех есть.

Советская цивилизация туда ещё не дошла, китайская её уже опередила. Как на дальнем востоке все авто праворукие, и ладу гранта местные видели только на картинках.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 15 вер, 2022 21:47, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14534
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2070 раз.
Подякували: 2918 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 21:38

Мордор: лише прямих фінансових збитків на сотні мільярдів доларів
Bloomberg Оцінка включає втрати фондових ринків, банківського та фінансового секторів. росія втратила:
300 мільярдів доларів заморожених резервів Центробанку;
4,6 трильйона рублів заморожених євробондів;
40% капіталізації фондового ринку;
10% банківського капіталу;
563 мільярди рублів заморожених роздрібних активів, а також активів, що перебувають у депозитаріях.
У доповіді також ідеться й про інші наслідки санкцій для фінансового сектора, такі як від'єднання від SWIFT, потрапляння під санкції 80% активів російського банківського сектора та втрату доступу до необхідного обладнання та програмного забезпечення...такі інструменти як хеджування, єврооблігації та первинне публічне розміщення акцій «практично зникли» для рф.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... -sanctions
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3164
З нами з: 10.10.10
Подякував: 128 раз.
Подякували: 372 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 21:44

  Faceless написав:
  vitaliian написав:«Книжкова поличка окупанта».

Ось які видання росіяни покинули у селах Балаклійського району на Харківщині.
Зображення Зображення Зображення
Фото: Каміла Грабчук

Мені більш цікаво куди отой раритетний телефон в окопі втикали

на 2й конец к та 57...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7810
З нами з: 20.11.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 2363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 21:50

  ТИХИЙ написав:Мордор: лише прямих фінансових збитків на сотні мільярдів доларів
Bloomberg Оцінка включає втрати фондових ринків, банківського та фінансового секторів. росія втратила:
300 мільярдів доларів заморожених резервів Центробанку;
4,6 трильйона рублів заморожених євробондів;
40% капіталізації фондового ринку;
10% банківського капіталу;
563 мільярди рублів заморожених роздрібних активів, а також активів, що перебувають у депозитаріях.
У доповіді також ідеться й про інші наслідки санкцій для фінансового сектора, такі як від'єднання від SWIFT, потрапляння під санкції 80% активів російського банківського сектора та втрату доступу до необхідного обладнання та програмного забезпечення...такі інструменти як хеджування, єврооблігації та первинне публічне розміщення акцій «практично зникли» для рф.
https://www.bloomberg.com/news/articles ... -sanctions
Еще раз сошлюсь на Охрименко. Экономист он никакой, но за статистикой следит: https://fb.watch/fzeRHyJvod/
otg
 
Повідомлень: 3103
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 22:00

Передовая русская техника

https://t.me/voynareal/34935
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14534
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2070 раз.
Подякували: 2918 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 22:07

Schmit
 
Повідомлень: 3255
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 22:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Слідкуйте уважно за руками. Переходи від рпц до ПЦУ-загроза національній безпеці, а коли московські попи підтримують війну, допомагають рашистам та водять хороводи під час війни це все ок.В поєднанні з медведчуківським марафоном непогана картинка виходить.
https://twitter.com/jozefkneht1?ref_src ... r%5Eauthor
V2
4
 
Повідомлень: 7701
З нами з: 03.07.09
Подякував: 279 раз.
Подякували: 1289 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 07:51

По валуйкам прилетело 20 ракет
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14534
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2070 раз.
Подякували: 2918 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 08:04


Під прикриттям "неначасі" слуги ставлять під загрозу європейську перспективу і допомогу зброєю. Ох і навибирали.
Schmit
 
Повідомлень: 3255
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 08:28

  Schmit написав:


учителя -это самая заскорузлая часть общества , но в отличии от других "задроченных" бюджетников они еще творят зло-zомбируют мозги детям (50лет назад коммунизмом, в наши дни-путинизм, скрепы, религия)

сегодня отлично про это написал Невхоров в телеграмме

спустя 5-10-30 лет после школы вспоминали своих учителей
и всем поставили 3- (не как преподавателям, а как людям), кроме 3х человек:
-директор школы(физик)
-математичка старших классов (8-10), у нее муж был капитан (он и посоветовал мне идти в капитаны, были мысли про электромеханика), первая разрешила не писать чернильными ручками!!! (сегодня это звучит дико, но в 1980/81 продолжали обливать руки чернилами (чернильницы и перьевые ручки я застал в 1971/73, но с 1974 перешли на "продвинутые" чернильные)

-физрук (с которым за руку здоровались после школы еще лет 40), умер в 2021

остальные были нерукопожатные
просто "фашисты"(коммунисты), или просто отбывали свое время

пс. да, еще добавлю историка (одноглазый ветеран войны после уроков рассказал мне правду о войне, сталине, хрущеве -я делал доклад о курской битве, "а теперь как было на самом деле"-сказал он) и военрука
prodigy
 
Повідомлень: 8420
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3051 раз.
Подякували: 3023 раз.
 
Профіль
1
2
  #<1 ... 2262226322642265>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103741
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 465114
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3850
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3528)
16.09.2022 10:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.