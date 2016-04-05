V2 написав:Слідкуйте уважно за руками. Переходи від рпц до ПЦУ-загроза національній безпеці, а коли московські попи підтримують війну, допомагають рашистам та водять хороводи під час війни це все ок.В поєднанні з медведчуківським марафоном непогана картинка виходить. https://twitter.com/jozefkneht1?ref_src ... r%5Eauthor
церковь УПЦ-агентура фсб (не вся конечно, но митрополиты 100%) а тетки в платочках-это пережиток совка (большинство в молодости были ярыми комсомольцами/коммунистами)
с ними ничего не поделаешь, вот потому большая часть таких (которые слушают своих проповедников) и остается в оккупации (яркий пример Мариуполь, Лисичанск), таких в оккупации 70%
Ukrainian написав: ATACMS, які Київ просив передати в останні місяці. Адміністрація Байдена все ще вважає, що надання систем ATACMS, які мають дальність дії до 300 кілометрів, може призвести до ескалацієї, оскільки вони можуть використовуватися для обстрілу самої Росії.
Побоюються ескалації кого з ким??? Якщо ескалації війни в нас, то дивно, бо це ж сама Україна прохає ці ракети. Тобто не боїться, готова.
Якщо ескалації США-рашка, то це і овсім абсурд. Після відповіді Штатів на ультиматум рашки перед війною, а також попередження нападу. "«Якщо Росія зробить серйозну помилку, розпочавши агресію проти України, то відповідальні держави не вагатимуться у своїй відповіді. Ми захищатимемо свободу. Ми готові заплатити будь-яку ціну», – сказав Байден. https://www.slovoidilo.ua/2022/02/15/no ... inu-bajden
Будь-яку ціну...))(( От у лоб зараз запитати Байдена про оту "будь-яку ціну", цікаво, щоб він відповів? Мабуть як Остін про танки.
Все рівно, гадаю, що ракети ці Україні нададуть. Прийдеться. Так чого тягнути кота за хвіст.
Ну, і наостанок. «Чому це важливо? – можете спитати ви. – Адже я сам до церкви взагалі не ходжу і хоча я точно проти московських попів, але у кого там скільки парафій, мені байдуже».
Поясню. В наших реаліях, питання церкви – більше ніж про релігію, скоріше, ближче до геополітики. Адже саме РПЦ є творцем і ідеологом «руского міра», під знаменами якого «бойові буряти» (тут – збірний образ) убивають українців. Як Володимир Путін вважає «Розпад СРСР головною трагедію 20 сторіччя», так Кирило Гундяєв затято виступає проти незалежної української церкви. Передовсім тому, що вона є важливим елементом нашої ідентичності. Тоді як УПЦ МП – у більшості своїй – працює як інструмент просування проросійських наративів – «братні народи», «все не так однозначно» й тому подібне.
Але позиція верховних архієреїв УПЦ МП чітка й зрозуміла – вони вичікують результатів війни, щоб присягнути переможцю. Можливо, війна змінила щось у їхніх головах, але до неї чимало з них відкрито кликали сюди Путіна і Росію. І дуже дивно (м’яко кажучи), що Служба безпеки України зараз їм допомагає. Особливо – на тлі заяв Президента Зеленського, якими супроводжувалося звільнення попереднього очільника Служби Івана Баканова, про те, що в рядах Служби досі знаходяться чимало кремлівських агентів, шпигунів, та колаборантів.
Соціологи кажуть, що до війни росіяни були налаштовані набагато песимістичніше щодо свого майбутнього. А ось війна, виходить, на п'ятому місяці трохи підбадьорила населення, вселяла впевненість у завтрашньому дні.
Це найдивовижніше: звідки вони беруть надію у ситуації не просто безнадійній, а унікально безнадійній? Війна перетворилася на нескінченний та провальний захід. Якщо навіть якимось магічним чином вдасться зафіксувати нинішні територіальні надбання, наростити їх до адміністративних кордонів Донецької, Запорізької та Херсонської областей та закріпитися на східному березі Сіверського Дінця у Харківській, то зовсім незрозуміло, яким чином їх утримувати і чого таке утримання коштуватиме. Найменшого просвіту в санкційному режимі не проглядається на багато років уперед, навпаки, цей зашморг ще тугіше затягуватиметься. Попереду безпросвітний морок, але росіяни якимось чином переконують себе, що хмари розсіються і стане навіть краще. Не прям здорово, але краще. Путін повирішує, він фартовий.
Дивуватися з того, що більшість росіян вважають за краще не помічати, що залишилися без майбутнього, не доводиться. Величезний народ живе в ілюзорній переконаності, що йому нічого не буде за те, що він влаштував бійню в Європі, а, навпаки, відтепер усі почнуть боятись та поважати. https://www.slovoidilo.ua/2022/08/17/ko ... da-shvecya Стаття ще від 17 серпня.