Левый берег Оскола это ситуативная серая зона. Прямо таки смачное серое ситуативное пятно, судьба которого по сути определена и рвать за которое себе и без того поизносившуюся пятую точку недобитые подразделения РОВ не станут. Не станут хотя бы потому, что попросту не смогут.С другой стороны, не станут они и на административной границе харьковской и луганской области напрягаться, поскольку смысла в этом нет, хотя бы потому, что нет условий. В первую очередь, полноценной линии обороны, а не какого-то жалкого подобия оной. Да и опять таки… ресурс из недобитков – это не ресурс.В свою очередь ВСУ сейчас никуда не спешат, поскольку необходимо закрепится на освобождённых территориях, а так же провести зачистку местности, по которой продолжают носиться как угорелые мухоморы.Так же, в ближайшее время мы будем наблюдать больше точечных ударов артиллерии на данном плацдарме, дабы ускорить и без того очевидные процессы. Например, в северо-восточном направлении.Почему именно там?Ну, скажем так… Я неоднократно отмечал, что россияне месяцами стаскивали в район Изюма силы и средства, для начала большого и эпического наступления на Славянск, а в итоге и наступление не начали, и Изюм потеряли и сотни единиц техники, которую долго и томительно стаскивали, ВСУ подарили! Вот нечто подобное сейчас можно наблюдать в Белгородской области, с их наполеоновскими планами по спасению Луганщины.Вот только закончиться это всё может по схожему с изюмским сценарием сюжету, когда большая миссия спасения завершиться так и не начавшись, ведь спасать будет уже некого.