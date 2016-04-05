сейчас происходит на Бахмутском направлении. А там сейчас русня пытается атаковать не жалея снарядов и своих солдат. Поверьте, что прилетает сейчас все, что только возможно - от 120 мин до ракет С-300. https://t.me/BerezaJuice/20463
Левый берег Оскола это ситуативная серая зона. Прямо таки смачное серое ситуативное пятно, судьба которого по сути определена и рвать за которое себе и без того поизносившуюся пятую точку недобитые подразделения РОВ не станут. Не станут хотя бы потому, что попросту не смогут.
С другой стороны, не станут они и на административной границе харьковской и луганской области напрягаться, поскольку смысла в этом нет, хотя бы потому, что нет условий. В первую очередь, полноценной линии обороны, а не какого-то жалкого подобия оной. Да и опять таки… ресурс из недобитков – это не ресурс.
В свою очередь ВСУ сейчас никуда не спешат, поскольку необходимо закрепится на освобождённых территориях, а так же провести зачистку местности, по которой продолжают носиться как угорелые мухоморы.
Так же, в ближайшее время мы будем наблюдать больше точечных ударов артиллерии на данном плацдарме, дабы ускорить и без того очевидные процессы. Например, в северо-восточном направлении.
Почему именно там?
Ну, скажем так… Я неоднократно отмечал, что россияне месяцами стаскивали в район Изюма силы и средства, для начала большого и эпического наступления на Славянск, а в итоге и наступление не начали, и Изюм потеряли и сотни единиц техники, которую долго и томительно стаскивали, ВСУ подарили! Вот нечто подобное сейчас можно наблюдать в Белгородской области, с их наполеоновскими планами по спасению Луганщины.
Вот только закончиться это всё может по схожему с изюмским сценарием сюжету, когда большая миссия спасения завершиться так и не начавшись, ведь спасать будет уже некого. https://t.me/zloyodessit/16912
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 16 вер, 2022 15:17, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Соціологи кажуть, що до війни росіяни були налаштовані набагато песимістичніше щодо свого майбутнього. А ось війна, виходить, на п'ятому місяці трохи підбадьорила населення, вселяла впевненість у завтрашньому дні.
1Війна змінить прізвища керівників... - а яка різниця крестьяніну яке імя в царя? 2 Війна не змінить курс... - тобто в крестьяніна майбутнє завтра..таке саме як і в його діда було
Звідси висновок Щось для населення зміниться тільки в тому випадку коли педерація розвалиться і в різних її частинах почнуться різні зміни..десь чорносотенці захоплять владу, а десь ліберали..
Для нас головне одне - щоб в цієї сніжної нігерії ( або мавпи з гранатою) відібрали Ядерну Зброю - виграють усі і вони в тому числі.