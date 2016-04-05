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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2263226422652266
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 11:50

сейчас происходит на Бахмутском направлении. А там сейчас русня пытается атаковать не жалея снарядов и своих солдат. Поверьте, что прилетает сейчас все, что только возможно - от 120 мин до ракет С-300.
https://t.me/BerezaJuice/20463


Левый берег Оскола это ситуативная серая зона. Прямо таки смачное серое ситуативное пятно, судьба которого по сути определена и рвать за которое себе и без того поизносившуюся пятую точку недобитые подразделения РОВ не станут. Не станут хотя бы потому, что попросту не смогут.

С другой стороны, не станут они и на административной границе харьковской и луганской области напрягаться, поскольку смысла в этом нет, хотя бы потому, что нет условий. В первую очередь, полноценной линии обороны, а не какого-то жалкого подобия оной. Да и опять таки… ресурс из недобитков – это не ресурс.

В свою очередь ВСУ сейчас никуда не спешат, поскольку необходимо закрепится на освобождённых территориях, а так же провести зачистку местности, по которой продолжают носиться как угорелые мухоморы.

Так же, в ближайшее время мы будем наблюдать больше точечных ударов артиллерии на данном плацдарме, дабы ускорить и без того очевидные процессы. Например, в северо-восточном направлении.

Почему именно там?

Ну, скажем так… Я неоднократно отмечал, что россияне месяцами стаскивали в район Изюма силы и средства, для начала большого и эпического наступления на Славянск, а в итоге и наступление не начали, и Изюм потеряли и сотни единиц техники, которую долго и томительно стаскивали, ВСУ подарили! Вот нечто подобное сейчас можно наблюдать в Белгородской области, с их наполеоновскими планами по спасению Луганщины.

Вот только закончиться это всё может по схожему с изюмским сценарием сюжету, когда большая миссия спасения завершиться так и не начавшись, ведь спасать будет уже некого.
https://t.me/zloyodessit/16912
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 16 вер, 2022 15:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 15:11

  vitaliian написав:Удар по центру Херсона
https://t.me/meduzalive/69174
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Русня пише про "не менше чотирьох загиблих та десятки поранених".
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:43

  detroytred написав:Соціологи кажуть, що до війни росіяни були налаштовані набагато песимістичніше щодо свого майбутнього. А ось війна, виходить, на п'ятому місяці трохи підбадьорила населення, вселяла впевненість у завтрашньому дні.
1Війна змінить прізвища керівників... - а яка різниця крестьяніну яке імя в царя?
2 Війна не змінить курс... - тобто в крестьяніна майбутнє завтра..таке саме як і в його діда було

Звідси висновок
Щось для населення зміниться тільки в тому випадку коли педерація розвалиться і в різних її частинах почнуться різні зміни..десь чорносотенці захоплять владу, а десь ліберали..

Для нас головне одне - щоб в цієї сніжної нігерії ( або мавпи з гранатою) відібрали Ядерну Зброю - виграють усі і вони в тому числі.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Освобожденный Изюм. Разрушения и опустошение

pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:54

  fler написав:Русня пише про "не менше чотирьох загиблих та десятки поранених".
Стремусов сказал что только один погиб.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 16:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ізюм: місце масової страти | Віталій Портников

pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 17:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Немного хороших русских ...

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И это на форуме технарей, у которых есть хоть немного серого вещества в голове.
Что творится в голове Васи из Задрищенска и представить себе невозможно

Адекватные там тоже есть, но их мало, как правило, не из РФ
Украинских форумчан, которые пытаются донести другую точку зрения, там банят с завидной регулярностью
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 17:39

  otg написав:
  fler написав:Русня пише про "не менше чотирьох загиблих та десятки поранених".
Стремусов сказал что только один погиб.

Ну кому и Охрименко - "аналитик"
pesikot
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