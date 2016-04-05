https://bastion.tv/v-obmin-na-garantiyi-bezpeki-ukrayina-viddala-raketi-iz-dalnistyu-5000-10000-km_n491725 грудня 1994 року між Україною, росією, Великою Британією та США було підписано "Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєдна́нням України до "Договору про нерозповсюдження ядерної зброї".Того ж дня Україна приєдналась до "Договору про нерозповсюдження ядерної зброї".Згідно з Меморандумом США, московія і Велика Британія зобов'язалися:поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.Вчора у Державному департаменті США відреагували на погрози московії з приводу імовірних поставок Україні далекобійних ракет ATACMS. Позицію США під час брифінгу озвучив речник Держдепу Нед Прайс."Я не буду відповідати на заяви росії, але можу підкреслити, що все, що ми надавали українським партнерам, має своєю метою тільки забезпечення їм можливості захисту своєї території", – сказав Прайс.Наразі США не будуть надавати Україні далекобійні ракети ATACMS до РСЗВ HIMARS, бо вважають нинішні поставки достатніми.