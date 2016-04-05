Пентагон обнародовал список предоставленного Украине оружия и техники
Соединенные Штаты предоставили Украине современное вооружение, технику и оборудование на сумму около $15,8 млрд. Пентагон обнародовал полный список выделенной ВСУ помощи.
В частности, это современные сложные боевые системы, в том числе 16 РСЗО типа HIMARS и ракеты к ним; восемь комплексов ПВО типа NASAMS; противорадарные ракеты HARMs, 20 вертолетов Ми-17; 126 гаубиц калибра 155-мм и более 800 тыс. снарядов к ним, в том числе 2 тысячи высокоточных патронов. В списке также есть 20 гаубиц калибра 105 мм и 180 тыс. снарядов; 20 минометных систем калибра 120 мм и боеприпасы к ним; полсотни противоартиллерийских радаров и т.д.
Кроме того, в Украину отправлено 200 бронетранспортеров М113; 100 медицинских автомобилей; сотни бронированных автомобилей HMMWV; 126 транспортеров для гаубиц; 22 тактические ремонтные машины; грузовые трейлеры; 18 патрульных катеров; беспилотные катера береговой охраны; машины для командных пунктов; 40 противоминных средств MaxxPro.
Среди индивидуальных образцов вооружений ВСУ получили более 1 400 зенитных комплексов Stinger; 8,5 тыс. противотанковых систем Javelin; около 32 тыс. других противотанковых систем; 1,5 тыс. ракет TOW; более 700 боевых тактических дронов Switchblade; столько же дронов Phoenix Ghost; беспилотные воздушные системы Puma и Scan Eagle.
В списке поставок, кроме того, указано более 10 тыс. гранатометов и стрелкового оружия, более 60 млн стрелковых патронов, 75 тыс. комплектов бронежилетов и шлемов; гарпунные системы береговой охраны. Отправлены также взрывчатка С4, приборы ночного видения, средства защиты от оружия массового поражения, оборудование для радиоэлектронных помех, медицинские средства, услуги коммерческих спутниковых снимков и многое другое. Источник: https://censor.net/ru/n3367689
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 16 вер, 2022 21:29, всього редагувалось 1 раз.