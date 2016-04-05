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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2264226522662267
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 19:53

Кто пережевал за броню из Германии?
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 6/7146941/
40 списанных БМП-1, правда о сроках вновь... :cry:
Официально опубликовано предоставленное США: https://media.defense.gov/2022/Sep/16/2 ... .%2015.PDF
Пентагон обнародовал список предоставленного Украине оружия и техники

Соединенные Штаты предоставили Украине современное вооружение, технику и оборудование на сумму около $15,8 млрд. Пентагон обнародовал полный список выделенной ВСУ помощи.

В частности, это современные сложные боевые системы, в том числе 16 РСЗО типа HIMARS и ракеты к ним; восемь комплексов ПВО типа NASAMS; противорадарные ракеты HARMs, 20 вертолетов Ми-17; 126 гаубиц калибра 155-мм и более 800 тыс. снарядов к ним, в том числе 2 тысячи высокоточных патронов. В списке также есть 20 гаубиц калибра 105 мм и 180 тыс. снарядов; 20 минометных систем калибра 120 мм и боеприпасы к ним; полсотни противоартиллерийских радаров и т.д.

Кроме того, в Украину отправлено 200 бронетранспортеров М113; 100 медицинских автомобилей; сотни бронированных автомобилей HMMWV; 126 транспортеров для гаубиц; 22 тактические ремонтные машины; грузовые трейлеры; 18 патрульных катеров; беспилотные катера береговой охраны; машины для командных пунктов; 40 противоминных средств MaxxPro.

Среди индивидуальных образцов вооружений ВСУ получили более 1 400 зенитных комплексов Stinger; 8,5 тыс. противотанковых систем Javelin; около 32 тыс. других противотанковых систем; 1,5 тыс. ракет TOW; более 700 боевых тактических дронов Switchblade; столько же дронов Phoenix Ghost; беспилотные воздушные системы Puma и Scan Eagle.

В списке поставок, кроме того, указано более 10 тыс. гранатометов и стрелкового оружия, более 60 млн стрелковых патронов, 75 тыс. комплектов бронежилетов и шлемов; гарпунные системы береговой охраны. Отправлены также взрывчатка С4, приборы ночного видения, средства защиты от оружия массового поражения, оборудование для радиоэлектронных помех, медицинские средства, услуги коммерческих спутниковых снимков и многое другое. Источник: https://censor.net/ru/n3367689
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 16 вер, 2022 21:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 19:54

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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:19

Украинские песни нельзя а борщ можно, где логика?

Похороны погибших в Украине солдат обходятся русским властям в среднем в 150 тыс. рублей — две трети этих трат идут на организацию пышных поминок. В меню ритуальной трапезы входит украинский борщ.


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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:41

Очень интересный видос для долярчика

https://t.me/BerezaJuice/20488
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 20:50

рф зосередила навколо України 430 літаків та 340 вертольотів на 40 аеродромах. Щодня окупанти виконують близько 200 вильотів.
https://novosti-n.org/ua/news/Rosiya-ro ... 1027#mmenu
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 21:17

Думаєте ці тварини в приватному секторі шукають українські дрг, які засіли у глибокому тилу на Херсонщині?

Ні, вони просто ходять по дачах українців і грабують їх. Якщо власників немає вдома — не проблема, розбивають вікна і завантажують награбоване в Урал.

Не думаємо, що зеки якось будуть від них відрізнятися у загальній масі, якщо за своєю природою вони всі вони крадії, ґвалтівники та мародери…
https://t.me/voynareal/35078


Что можно стырить на дачах? Ведра и лопаты. Самое дорогое что там можно найти это погружной насос.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 21:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

О партизанах, лесах, державних нагородах, грошах, та зброї, ... от Сумчан.
Рекомендую текст без лишнего о происходящем.


Зачем? Готовиться к 19му - до этого ожидаем невероятное количество террористических актов от московии - и в московии.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 16 вер, 2022 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 21:36

Кто думал что новость ниже фейк? Ловите скрин вражеского сай

Как сообщалось некоторыми СМИ ранее, с целью выполнения Указа «О призывных комиссиях по мобилизации граждан в Республике Крым и признании утратившими силу некоторых указов Главы Республики Крым», вводятся некоторые ограничения по перемещению лиц мужского пола с территории Республики Крым. Начиная с 19 сентября проезд мужчин по Крымскому мосту в сторону материковой части России будет осуществляться исключительно после получения соответствующего разрешения от Военного комиссариата

Скрин сайта
Зображення
Скоро по всей РФ запретят передвижение мужчин без разрешения военкомата. А флаю не нравится что его не выпускают в Польшу. Скажи спасибо, что по Украине можно ездить сколько хочешь.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:08

  detroytred написав:Соціологи кажуть, що до війни росіяни були налаштовані набагато песимістичніше щодо свого майбутнього. А ось війна, виходить, на п'ятому місяці трохи підбадьорила населення, вселяла впевненість у завтрашньому дні.
Це найдивовижніше: звідки вони беруть надію у ситуації не просто безнадійній, а унікально безнадійній?

Пояніть, будь ласка, в чому ця безнадійність? Газ-нафта-їжа-тепло-електрика-зв'язок у них є і нікуди не подінеться. Міста-мільоники жирують. Китай, який спочатку якось стримувався, демонстрував такий собі "нейтралитет" і закликав до миру, зараз став відкритим союзником рф і на форумі ШОС майже відкрито проголосив союз "країн, що розвиваються", проти Заходу.
Що їм той Вовчанськ або бамбас? Що їм ті загиблі та поранені, якщо їх 0.03% ?
Востаннє редагувалось Starikan в П'ят 16 вер, 2022 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Starikan написав:Китай, який спочатку якось стримувався, демонстрував такий собі "нейтралитет" і закликав до миру, зараз став відкритим союзником рф і на форумі ШОС майже відкрито проголосив союз "країн, що розвиваються", проти Заходу.

Китай для своїх потреб МАЄ СПОЖИВАТИ близько 70 млрд кубів газу , де він їх має брати?
Росія ж на кожному кроці терендить про свою супердержавність.....
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