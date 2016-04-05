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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2265226622672268
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 07:49

  Starikan написав:Китай, який спочатку якось стримувався, демонстрував такий собі "нейтралитет" і закликав до миру, зараз став відкритим союзником рф і на форумі ШОС майже відкрито проголосив союз "країн, що розвиваються", проти Заходу.

Погляньте на цю ситуацію трохи під іншим кутом.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 08:04

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 08:07

В общем чтобы не топить и так низкий рейтинг пуйла, мобилизацию в канализацию решили объявить сами регионы. Ждём самомобилизацию Белгородской, Воронежской, Ростовской и других областей.

А там глядишь каждая приграничная область объявит войну Украине, и военное положение, чтобы формально вся РФ была к войне как бы не при чем.

Какой гениальный план, надо сразу было так делать а не выдумывать какие-то сво. Если победа значит пуйло победитель, если поражение - проигравших губернаторов поставить к стенке. В крайнем случае, за мир, дружбу и жвачку, можно отдать эти области на откуп Украине.
vitaliian
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