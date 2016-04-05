Додано: Суб 17 вер, 2022 08:07
В общем чтобы не топить и так низкий рейтинг пуйла, мобилизацию в канализацию решили объявить сами регионы. Ждём самомобилизацию Белгородской, Воронежской, Ростовской и других областей.
А там глядишь каждая приграничная область объявит войну Украине, и военное положение, чтобы формально вся РФ была к войне как бы не при чем.
Какой гениальный план, надо сразу было так делать а не выдумывать какие-то сво. Если победа значит пуйло победитель, если поражение - проигравших губернаторов поставить к стенке. В крайнем случае, за мир, дружбу и жвачку, можно отдать эти области на откуп Украине.