Starikan написав:Китай, який спочатку якось стримувався, демонстрував такий собі "нейтралитет" і закликав до миру, зараз став відкритим союзником рф і на форумі ШОС майже відкрито проголосив союз "країн, що розвиваються", проти Заходу.
В общем чтобы не топить и так низкий рейтинг пуйла, мобилизацию в канализацию решили объявить сами регионы. Ждём самомобилизацию Белгородской, Воронежской, Ростовской и других областей.
А там глядишь каждая приграничная область объявит войну Украине, и военное положение, чтобы формально вся РФ была к войне как бы не при чем.
Какой гениальный план, надо сразу было так делать а не выдумывать какие-то сво. Если победа значит пуйло победитель, если поражение - проигравших губернаторов поставить к стенке. В крайнем случае, за мир, дружбу и жвачку, можно отдать эти области на откуп Украине.
detroytred написав:Соціологи кажуть, що до війни росіяни були налаштовані набагато песимістичніше щодо свого майбутнього. А ось війна, виходить, на п'ятому місяці трохи підбадьорила населення, вселяла впевненість у завтрашньому дні. Це найдивовижніше: звідки вони беруть надію у ситуації не просто безнадійній, а унікально безнадійній?
Пояніть, будь ласка, в чому ця безнадійність? Газ-нафта-їжа-тепло-електрика-зв'язок у них є і нікуди не подінеться. Міста-мільоники жирують. Китай, який спочатку якось стримувався, демонстрував такий собі "нейтралитет" і закликав до миру, зараз став відкритим союзником рф і на форумі ШОС майже відкрито проголосив союз "країн, що розвиваються", проти Заходу. Що їм той Вовчанськ або бамбас? Що їм ті загиблі та поранені, якщо їх 0.03% ?
Позитивний результат для рашкованів міг бути лише у випадку легкої перемоги над Україною. Її нема і однозначно вже не буде. Усі інші варіанти навіть перемоги ставлять хрест на їх добробуті та майбутньому.
Паде в них значно рівень життя. Бо навіть адміністративна система не забезпечить його, а в них все ж таки достатня частка ринкової.
ШОС може наголошувати, а до реалізації ще далеко. Світова економічна криза накриє увесь світ і країнам, що розвиваються, буде набагато гірше, ніж розвиненим. ІМХО - на колінах приповзуть ці розвивающиеся...
Згадайте усі світові економ. кризи - усе є (ресурси, виробництва, робітники, а ... їсти нічого, пальне недоступне і т.д.). Це навіть, як стверджував Мортимер, не залежить від формації (в тому ж совку все це було, а цукор та мило по талонах стали).
Думаєте ці тварини в приватному секторі шукають українські дрг, які засіли у глибокому тилу на Херсонщині?
Ні, вони просто ходять по дачах українців і грабують їх. Якщо власників немає вдома — не проблема, розбивають вікна і завантажують награбоване в Урал.
Не думаємо, що зеки якось будуть від них відрізнятися у загальній масі, якщо за своєю природою вони всі вони крадії, ґвалтівники та мародери… https://t.me/voynareal/35078
Что можно стырить на дачах? Ведра и лопаты. Самое дорогое что там можно найти это погружной насос.
ну это вы очень сильно ошибаетесь...
‼️ЗСУ увійшли в Правдине на заході від Херсона, – ISW. ▪️Наші герої продовжують (https://www.understandingwar.org/backgr ... ptember-16) перекидати особовий склад та техніку в райони Андріївки та Білогірки. ▪️ЗСУ маневрують одразу в 3 районах Херсонщини – на північному заході від Херсона, поблизу річки Інгулець і на заході від Високопілля.
Підозрювана – Перькова Резеда Індусовна. Інформацію про її особу підтвердили в суді та адвокат. Жінку затримали 7 вересня, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці. Перькова своєї провини не визнає, адвокат вже подав апеляційну скаргу.