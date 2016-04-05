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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2266226722682269>
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 07:49

  Starikan написав:Китай, який спочатку якось стримувався, демонстрував такий собі "нейтралитет" і закликав до миру, зараз став відкритим союзником рф і на форумі ШОС майже відкрито проголосив союз "країн, що розвиваються", проти Заходу.

Погляньте на цю ситуацію трохи під іншим кутом.
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 08:04

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 08:07

В общем чтобы не топить и так низкий рейтинг пуйла, мобилизацию в канализацию решили объявить сами регионы. Ждём самомобилизацию Белгородской, Воронежской, Ростовской и других областей.

А там глядишь каждая приграничная область объявит войну Украине, и военное положение, чтобы формально вся РФ была к войне как бы не при чем.

Какой гениальный план, надо сразу было так делать а не выдумывать какие-то сво. Если победа значит пуйло победитель, если поражение - проигравших губернаторов поставить к стенке. В крайнем случае, за мир, дружбу и жвачку, можно отдать эти области на откуп Украине.
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 08:46

  Starikan написав:
  detroytred написав:Соціологи кажуть, що до війни росіяни були налаштовані набагато песимістичніше щодо свого майбутнього. А ось війна, виходить, на п'ятому місяці трохи підбадьорила населення, вселяла впевненість у завтрашньому дні.
Це найдивовижніше: звідки вони беруть надію у ситуації не просто безнадійній, а унікально безнадійній?

Пояніть, будь ласка, в чому ця безнадійність? Газ-нафта-їжа-тепло-електрика-зв'язок у них є і нікуди не подінеться. Міста-мільоники жирують. Китай, який спочатку якось стримувався, демонстрував такий собі "нейтралитет" і закликав до миру, зараз став відкритим союзником рф і на форумі ШОС майже відкрито проголосив союз "країн, що розвиваються", проти Заходу.
Що їм той Вовчанськ або бамбас? Що їм ті загиблі та поранені, якщо їх 0.03% ?

Позитивний результат для рашкованів міг бути лише у випадку легкої перемоги над Україною. Її нема і однозначно вже не буде.
Усі інші варіанти навіть перемоги ставлять хрест на їх добробуті та майбутньому.

Паде в них значно рівень життя. Бо навіть адміністративна система не забезпечить його, а в них все ж таки достатня частка ринкової.

ШОС може наголошувати, а до реалізації ще далеко.
Світова економічна криза накриє увесь світ і країнам, що розвиваються, буде набагато гірше, ніж розвиненим.
ІМХО - на колінах приповзуть ці розвивающиеся...

Згадайте усі світові економ. кризи - усе є (ресурси, виробництва, робітники, а ... їсти нічого, пальне недоступне і т.д.).
Це навіть, як стверджував Мортимер, не залежить від формації (в тому ж совку все це було, а цукор та мило по талонах стали).
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 08:57

Новый русский петросян

https://t.me/marshalvdv/8694

Цитата из ответов Путина журналистам в Самарканде:

«Я обращаю внимание, мы же воюем не полной армией. Мы воюем только частью российской армии, контрактной частью»

Слово «воюем» в стране запрещено, за него штрафуют и сажают. Воевать можно только в войну, спецоперацию проводят.https://t.me/anatoly_nesmiyan/4808
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 вер, 2022 09:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 09:04

  vitaliian написав:
Думаєте ці тварини в приватному секторі шукають українські дрг, які засіли у глибокому тилу на Херсонщині?

Ні, вони просто ходять по дачах українців і грабують їх. Якщо власників немає вдома — не проблема, розбивають вікна і завантажують награбоване в Урал.

Не думаємо, що зеки якось будуть від них відрізнятися у загальній масі, якщо за своєю природою вони всі вони крадії, ґвалтівники та мародери…
https://t.me/voynareal/35078


Что можно стырить на дачах? Ведра и лопаты. Самое дорогое что там можно найти это погружной насос.

ну это вы очень сильно ошибаетесь...

‼️ЗСУ увійшли в Правдине на заході від Херсона, – ISW.
▪️Наші герої продовжують (https://www.understandingwar.org/backgr ... ptember-16) перекидати особовий склад та техніку в райони Андріївки та Білогірки.
▪️ЗСУ маневрують одразу в 3 районах Херсонщини – на північному заході від Херсона, поблизу річки Інгулець і на заході від Високопілля.
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 09:06

  edvardd написав:ну это вы очень сильно ошибаетесь
нет ну ваша дача исключение, там и холодильник и солнечные панели, не удивлюсь если где то на участке танк или град прикопан.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 09:16

  vitaliian написав:
  edvardd написав:ну это вы очень сильно ошибаетесь
нет ну ваша дача исключение, там и холодильник и солнечные панели, не удивлюсь если где то на участке танк или град прикопан.


холодильник/ТВ 99%
дизельгенератор 30-50%
сварочный аппарат
электроинструменты почти у всех (дрель, турбинка, бензопила/электропила, газонокосилка и тд)
минитрактор/культиватор
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 09:18

ОТРК “Сапсан” та ЗРC “Кільчень”

https://mil.in.ua/uk/news/pravoohoronts ... k-kilchen/

Підозрювана – Перькова Резеда Індусовна. Інформацію про її особу підтвердили в суді та адвокат. Жінку затримали 7 вересня, суд обрав їй запобіжний захід у вигляді арешту на 2 місяці. Перькова своєї провини не визнає, адвокат вже подав апеляційну скаргу.
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 09:20

  vitaliian написав:https://t.me/voynareal/35088


Як вы таку ху...ню можете дивитися-через 10 секунд розвивається стійкий рвотний рефлекс.
drevlyanin
 
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