Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 17 вер, 2022 09:28
Goodman написав: Starikan написав:
Китай, який спочатку якось стримувався, демонстрував такий собі "нейтралитет" і закликав до миру, зараз став відкритим союзником рф і на форумі ШОС майже відкрито проголосив союз "країн, що розвиваються", проти Заходу.
Китай для своїх потреб МАЄ СПОЖИВАТИ близько
70 млрд кубів газу
, де він їх має брати?
Росія ж на кожному кроці терендить про свою супердержавність.....
"На хвастуна не нужен нож, Ему немножко подпоешь И делай с ним, что хошь. Покуда живы жадины вокруг, Удачи мы не выпустим из рук."
PS Китаю нужно от немитой рашки :
- ресурси
- территория
- оружие и технологии оружия
достигнет своих хотелок и витрет ноги
це на місяць?
бо на рік тільки Україна споживала 30 млрд м3. а Німеччина - 100 млрд м3...
Shaman
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Додано: Суб 17 вер, 2022 09:32
drevlyanin написав: vitaliian написав:
https://t.me/voynareal/35088
Як вы таку ху...ню можете дивитися-через 10 секунд розвивається стійкий рвотний рефлекс.
Долго объяснять... Профессия такая.
https://t.me/veraafanasyeva/20195
На видео двойник. Реальный пуйло выглядит на 10 лет старше. Деревянный и намного менее эмоциональный
https://youtu.be/yPP1PtL6bMw
Востаннє редагувалось
vitaliian
в Суб 17 вер, 2022 10:02, всього редагувалось 6 разів.
vitaliian
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Додано: Суб 17 вер, 2022 09:32
drevlyanin написав: vitaliian написав:
https://t.me/voynareal/35088
Як вы таку ху...ню можете дивитися-через 10 секунд розвивається стійкий рвотний рефлекс.
Чого це?))
Ця симонян була відібрана американськими фахівцями за програмою обдарованих...
Навчалася у Штатах.
Інша справа, що наприкінці 90-х ця сучка "прозріла" (як вона каже подорослішала)) і ... почала працювати на путлороспропаганду.
Тобто -- вона просто не на тих працює...
Працює на тварюк, от і стала (є тварюкою).
Вважаю, вона не гірше нас розуміє, яку фігню морозить. В тому числі і в цьому випадку. Про що свідчить оте її ухмиляння, коли вона несе про "задню".
detroytred
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Додано: Суб 17 вер, 2022 09:36
detroytred написав:
Вважаю, вона не гірше нас розуміє, яку фігню морозить
более того, она понимает что рабыня, при бабле и всём остальном но всё равно рабыня, ляпнет что то не то и ей сразу подпортят фигуру с лицом. То что он раб понимает каждая б**дь на РФ, начиная от школьников. Даже после смерти пуйла ничего хорошего там не будет. На рабов найдутся Сталин и гулаги.
vitaliian
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Додано: Суб 17 вер, 2022 09:44
vitaliian написав: detroytred написав:
Вважаю, вона не гірше нас розуміє, яку фігню морозить
смотрите дальше она понимает что рабыня, при бабле и всём остальном но всё равно рабыня, ляпнет что то не то и ей сразу подпортят фигуру с лицом.
Я тут вже декілька раз висловлював свою думку: азіатам подобається оце "рабство". Поки це так.
Точно також, як українцям подобається свобода, так їм подобається "рабство". Точніше покора.
В лапках, бо сьогоднішнє рабство в азіатів -- дуже далеко від істинного рабства. Рабів абсолютно обмежених у всьому.
Подобається їй, їм, да й грець з цим, з ними.
Претензія, вимога до них лише одна -- аби до інших не лізли.
Якщо не помиляюсь отій дамі з плакатом (проти війни чи як там) в прямому ефірі не попортили фігуру та обличчя))
detroytred
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Додано: Суб 17 вер, 2022 09:47
prodigy написав: vitaliian написав: edvardd написав:
ну это вы очень сильно ошибаетесь
нет ну ваша дача исключение, там и холодильник и солнечные панели, не удивлюсь если где то на участке танк или град прикопан.
холодильник/ТВ 99%
дизельгенератор 30-50%
сварочный аппарат
электроинструменты почти у всех (дрель, турбинка, бензопила/электропила, газонокосилка и тд)
минитрактор/культиватор
Это уже не дачи, загородные фазенды...Дача это мангал, 2 сотки и где поспать.
alex_dvornichenko
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Додано: Суб 17 вер, 2022 09:48
detroytred написав:
Я тут вже декілька раз висловлював свою думку: азіатам подобається оце "рабство".
не уверен. Только в БДСМ раб любит своего хозяина, по жизни они друг друга ненавидят.
vitaliian
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Додано: Суб 17 вер, 2022 09:55
vitaliian написав:
«Я обращаю внимание, мы же воюем не полной армией. Мы воюем только частью российской армии, контрактной частью»
Интересно в каких пропорциях у них в армии контрактников и срочников?
otg
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Додано: Суб 17 вер, 2022 09:59
otg написав: vitaliian написав:
«Я обращаю внимание, мы же воюем не полной армией. Мы воюем только частью российской армии, контрактной частью»
Интересно в каких пропорциях у них в армии контрактников и срочников?
Тут питання в іншому. Якщо контрактна (професійна) армія воює так погано, то що чекати від тих, хто лише плац підмітає та в наряди на КПП і кухню ходить.
Hotab
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Додано: Суб 17 вер, 2022 10:08
Hotab написав: otg написав:
Тут питання в іншому. Якщо контрактна (професійна) армія воює так погано, то що чекати від тих, хто лише плац підмітає та в наряди на КПП і кухню ходить.
Такая армия годится только сидеть в окопах в и создавать плотность обороны. В атаке такие бесполезны.
alex_dvornichenko
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