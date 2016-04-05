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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2266226722682269
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 09:28

  Goodman написав:
  Starikan написав:Китай, який спочатку якось стримувався, демонстрував такий собі "нейтралитет" і закликав до миру, зараз став відкритим союзником рф і на форумі ШОС майже відкрито проголосив союз "країн, що розвиваються", проти Заходу.

Китай для своїх потреб МАЄ СПОЖИВАТИ близько 70 млрд кубів газу , де він їх має брати?
Росія ж на кожному кроці терендить про свою супердержавність.....
"На хвастуна не нужен нож, Ему немножко подпоешь И делай с ним, что хошь. Покуда живы жадины вокруг, Удачи мы не выпустим из рук."
PS Китаю нужно от немитой рашки :
- ресурси
- территория
- оружие и технологии оружия
достигнет своих хотелок и витрет ноги

це на місяць? :)

бо на рік тільки Україна споживала 30 млрд м3. а Німеччина - 100 млрд м3...
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 09:32

  drevlyanin написав:
  vitaliian написав:https://t.me/voynareal/35088


Як вы таку ху...ню можете дивитися-через 10 секунд розвивається стійкий рвотний рефлекс.

Долго объяснять... Профессия такая.
https://t.me/veraafanasyeva/20195
На видео двойник. Реальный пуйло выглядит на 10 лет старше. Деревянный и намного менее эмоциональный
https://youtu.be/yPP1PtL6bMw
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 17 вер, 2022 10:02, всього редагувалось 6 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 09:32

  drevlyanin написав:
  vitaliian написав:https://t.me/voynareal/35088


Як вы таку ху...ню можете дивитися-через 10 секунд розвивається стійкий рвотний рефлекс.

Чого це?))
Ця симонян була відібрана американськими фахівцями за програмою обдарованих...
Навчалася у Штатах.

Інша справа, що наприкінці 90-х ця сучка "прозріла" (як вона каже подорослішала)) і ... почала працювати на путлороспропаганду.

Тобто -- вона просто не на тих працює...
Працює на тварюк, от і стала (є тварюкою).

Вважаю, вона не гірше нас розуміє, яку фігню морозить. В тому числі і в цьому випадку. Про що свідчить оте її ухмиляння, коли вона несе про "задню".
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 09:36

  detroytred написав:Вважаю, вона не гірше нас розуміє, яку фігню морозить
более того, она понимает что рабыня, при бабле и всём остальном но всё равно рабыня, ляпнет что то не то и ей сразу подпортят фигуру с лицом. То что он раб понимает каждая б**дь на РФ, начиная от школьников. Даже после смерти пуйла ничего хорошего там не будет. На рабов найдутся Сталин и гулаги.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 09:44

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Вважаю, вона не гірше нас розуміє, яку фігню морозить
смотрите дальше она понимает что рабыня, при бабле и всём остальном но всё равно рабыня, ляпнет что то не то и ей сразу подпортят фигуру с лицом.

Я тут вже декілька раз висловлював свою думку: азіатам подобається оце "рабство". Поки це так.
Точно також, як українцям подобається свобода, так їм подобається "рабство". Точніше покора.

В лапках, бо сьогоднішнє рабство в азіатів -- дуже далеко від істинного рабства. Рабів абсолютно обмежених у всьому.

Подобається їй, їм, да й грець з цим, з ними.
Претензія, вимога до них лише одна -- аби до інших не лізли.

Якщо не помиляюсь отій дамі з плакатом (проти війни чи як там) в прямому ефірі не попортили фігуру та обличчя))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 09:47

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  edvardd написав:ну это вы очень сильно ошибаетесь
нет ну ваша дача исключение, там и холодильник и солнечные панели, не удивлюсь если где то на участке танк или град прикопан.


холодильник/ТВ 99%
дизельгенератор 30-50%
сварочный аппарат
электроинструменты почти у всех (дрель, турбинка, бензопила/электропила, газонокосилка и тд)
минитрактор/культиватор

Это уже не дачи, загородные фазенды...Дача это мангал, 2 сотки и где поспать.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 09:48

  detroytred написав:Я тут вже декілька раз висловлював свою думку: азіатам подобається оце "рабство".
не уверен. Только в БДСМ раб любит своего хозяина, по жизни они друг друга ненавидят.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 09:55

  vitaliian написав:
«Я обращаю внимание, мы же воюем не полной армией. Мы воюем только частью российской армии, контрактной частью»

Интересно в каких пропорциях у них в армии контрактников и срочников?
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 09:59

  otg написав:
  vitaliian написав:
«Я обращаю внимание, мы же воюем не полной армией. Мы воюем только частью российской армии, контрактной частью»

Интересно в каких пропорциях у них в армии контрактников и срочников?

Тут питання в іншому. Якщо контрактна (професійна) армія воює так погано, то що чекати від тих, хто лише плац підмітає та в наряди на КПП і кухню ходить.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 10:08

  Hotab написав:
  otg написав:Тут питання в іншому. Якщо контрактна (професійна) армія воює так погано, то що чекати від тих, хто лише плац підмітає та в наряди на КПП і кухню ходить.

Такая армия годится только сидеть в окопах в и создавать плотность обороны. В атаке такие бесполезны.
alex_dvornichenko
 
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