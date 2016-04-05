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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 17 вер, 2022 10:28
Shaman написав: Goodman написав:
Китай для своїх потреб МАЄ СПОЖИВАТИ близько 70 млрд кубів газу
, де він їх має брати?
це на місяць?
бо на рік тільки Україна споживала 30 млрд м3. а Німеччина - 100 млрд м3...
Китай споживає 307 млрд м3 газу (2019).
Добуває 161 млрд м3 газу (2018).
В 2020 году по газопроводу("сила сібірі") прокачано 4,1 млрд куб. м газа, за 10 месяцев 2021 года – 8 млрд кубометров.
Я надіюсь очевидно що 10 млрд м3 це 3%, тобто мізер у порівнянні з 307.
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andrijk777
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Додано: Суб 17 вер, 2022 10:37
Hotab написав:
Тут питання в іншому. Якщо контрактна (професійна) армія воює так погано, то що чекати від тих, хто лише плац підмітає та в наряди на КПП і кухню ходить.
То понятно. Я не о том. Интересно сколько у них еще контрактных резервов в тылу? Срочников, я думаю, они посылать пока не будут, ибо поднимется вой, а осенний призыв окажется под срывом.
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otg
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Додано: Суб 17 вер, 2022 11:05
otg написав:
Интересно сколько у них еще контрактных резервов в тылу?
Ця цифра мало дасть інформації.
Якщо в авіації і на флоті 80-90% контрактники, але ця публіка не допоможе фронту ніяк.
Або всілякі бази зберігання, військомати, оркестри і юрыдичні управляння.
Загалом , "бойове ядро" мільйонної армії - це десь і є оці 200 тисяч, що зараз задіяні. Я так зрозумів, що уже і росгвардія в окопах.
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Hotab
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Додано: Суб 17 вер, 2022 11:59
Hotab написав: otg написав:
Интересно сколько у них еще контрактных резервов в тылу?
Ця цифра мало дасть інформації.
Якщо в авіації і на флоті 80-90% контрактники, але ця публіка не допоможе фронту ніяк.
Або всілякі бази зберігання, військомати, оркестри і юрыдичні управляння.
Загалом , "бойове ядро" мільйонної армії - це десь і є оці 200 тисяч, що зараз задіяні. Я так зрозумів, що уже і росгвардія в окопах.
іларіонов заявляв що
1 Бойове ядро ( ті хто реально можуть воювати) - приблизно 500 000
2 На момент вторгнення , приблизно 230 000
3 ЗСУ знищили( вивели з бойового стану) приблизно 130 000
4 Станом на сьогодні на театрі бойових дій і прикордонних територіях приблизно 250 000
Звідси висновок
500 000 - 250 000(воюють)-130 000( вже ніколи не повоюють)=120 000 резерву...на всю педерацію
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