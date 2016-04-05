Goodman написав:Китай для своїх потреб МАЄ СПОЖИВАТИ близько 70 млрд кубів газу , де він їх має брати?
це на місяць?
бо на рік тільки Україна споживала 30 млрд м3. а Німеччина - 100 млрд м3...
Китай споживає 307 млрд м3 газу (2019). Добуває 161 млрд м3 газу (2018). В 2020 году по газопроводу("сила сібірі") прокачано 4,1 млрд куб. м газа, за 10 месяцев 2021 года – 8 млрд кубометров. Я надіюсь очевидно що 10 млрд м3 це 3%, тобто мізер у порівнянні з 307.
otg написав:Интересно сколько у них еще контрактных резервов в тылу?
Ця цифра мало дасть інформації. Якщо в авіації і на флоті 80-90% контрактники, але ця публіка не допоможе фронту ніяк. Або всілякі бази зберігання, військомати, оркестри і юрыдичні управляння. Загалом , "бойове ядро" мільйонної армії - це десь і є оці 200 тисяч, що зараз задіяні. Я так зрозумів, що уже і росгвардія в окопах.
otg написав:Интересно сколько у них еще контрактных резервов в тылу?
Ця цифра мало дасть інформації. Якщо в авіації і на флоті 80-90% контрактники, але ця публіка не допоможе фронту ніяк. Або всілякі бази зберігання, військомати, оркестри і юрыдичні управляння. Загалом , "бойове ядро" мільйонної армії - це десь і є оці 200 тисяч, що зараз задіяні. Я так зрозумів, що уже і росгвардія в окопах.
іларіонов заявляв що 1 Бойове ядро ( ті хто реально можуть воювати) - приблизно 500 000 2 На момент вторгнення , приблизно 230 000 3 ЗСУ знищили( вивели з бойового стану) приблизно 130 000 4 Станом на сьогодні на театрі бойових дій і прикордонних територіях приблизно 250 000
Звідси висновок 500 000 - 250 000(воюють)-130 000( вже ніколи не повоюють)=120 000 резерву...на всю педерацію
detroytred написав:Я тут вже декілька раз висловлював свою думку: азіатам подобається оце "рабство".
не уверен. Только в БДСМ раб любит своего хозяина, по жизни они друг друга ненавидят.
Любов там і не потрібна. Достатньо сприйняття покори владі, начальнику та навіть просто старшому за віком. Сприйняття, як даністі. У них навіть "дідовщина" негласно узаконена та поширена серед цивільних. Дуже пізнавально: «Сродни тем строгим установкам, которые царят в армии, в корейском обществе до сих пор сохранилась атмосфера беспрекословного подчинения словам вышестоящего. Также невероятно важным для корейца является мнение коллектива. https://barthulina.livejournal.com/2130.html
Азіатів треба зрозуміти, щоб ... раціональніше сприймати, коли вони є ворогом. Точніше - не зрозуміти, а - знати. Знати ворога.
Мне кажется, что пуйло при приближении холодов начнёт пускать ракеты в города на котельные, которые будут подавать тепло в многокв. дома. При морозе, если разрушат котельную и не спустят в домах воду, то разорвутся трубы и батареи в квартирах, которые восстановить будет проблемой. Народ начнёт сразу включать нагрев. приборы и сразу перепад напряжения в сетях - полетят трансформаторы и др. эл.оборуд.(
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 17 вер, 2022 12:55, всього редагувалось 1 раз.