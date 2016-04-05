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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2268226922702271>
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 10:28

  Shaman написав:
  Goodman написав:Китай для своїх потреб МАЄ СПОЖИВАТИ близько 70 млрд кубів газу , де він їх має брати?

це на місяць? :)

бо на рік тільки Україна споживала 30 млрд м3. а Німеччина - 100 млрд м3...

Китай споживає 307 млрд м3 газу (2019).
Добуває 161 млрд м3 газу (2018).
В 2020 году по газопроводу("сила сібірі") прокачано 4,1 млрд куб. м газа, за 10 месяцев 2021 года – 8 млрд кубометров.
Я надіюсь очевидно що 10 млрд м3 це 3%, тобто мізер у порівнянні з 307.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 10:37

  Hotab написав:Тут питання в іншому. Якщо контрактна (професійна) армія воює так погано, то що чекати від тих, хто лише плац підмітає та в наряди на КПП і кухню ходить.
То понятно. Я не о том. Интересно сколько у них еще контрактных резервов в тылу? Срочников, я думаю, они посылать пока не будут, ибо поднимется вой, а осенний призыв окажется под срывом.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 11:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Интересно сколько у них еще контрактных резервов в тылу?

Ця цифра мало дасть інформації.
Якщо в авіації і на флоті 80-90% контрактники, але ця публіка не допоможе фронту ніяк.
Або всілякі бази зберігання, військомати, оркестри і юрыдичні управляння.
Загалом , "бойове ядро" мільйонної армії - це десь і є оці 200 тисяч, що зараз задіяні. Я так зрозумів, що уже і росгвардія в окопах.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 11:59

  Hotab написав:
  otg написав:Интересно сколько у них еще контрактных резервов в тылу?
Ця цифра мало дасть інформації.
Якщо в авіації і на флоті 80-90% контрактники, але ця публіка не допоможе фронту ніяк.
Або всілякі бази зберігання, військомати, оркестри і юрыдичні управляння.
Загалом , "бойове ядро" мільйонної армії - це десь і є оці 200 тисяч, що зараз задіяні. Я так зрозумів, що уже і росгвардія в окопах.
іларіонов заявляв що
1 Бойове ядро ( ті хто реально можуть воювати) - приблизно 500 000
2 На момент вторгнення , приблизно 230 000
3 ЗСУ знищили( вивели з бойового стану) приблизно 130 000
4 Станом на сьогодні на театрі бойових дій і прикордонних територіях приблизно 250 000

Звідси висновок
500 000 - 250 000(воюють)-130 000( вже ніколи не повоюють)=120 000 резерву...на всю педерацію
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:20

  vitaliian написав:
  detroytred написав:Я тут вже декілька раз висловлював свою думку: азіатам подобається оце "рабство".
не уверен. Только в БДСМ раб любит своего хозяина, по жизни они друг друга ненавидят.

Любов там і не потрібна.
Достатньо сприйняття покори владі, начальнику та навіть просто старшому за віком. Сприйняття, як даністі.
У них навіть "дідовщина" негласно узаконена та поширена серед цивільних.
Дуже пізнавально:
«Сродни тем строгим установкам, которые царят в армии, в корейском обществе до сих пор сохранилась атмосфера беспрекословного подчинения словам вышестоящего. Также невероятно важным для корейца является мнение коллектива.
https://barthulina.livejournal.com/2130.html

Азіатів треба зрозуміти, щоб ... раціональніше сприймати, коли вони є ворогом.
Точніше - не зрозуміти, а - знати. Знати ворога.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:
  edvardd написав:ну это вы очень сильно ошибаетесь
нет ну ваша дача исключение, там и холодильник и солнечные панели, не удивлюсь если где то на участке танк или град прикопан.
На дачах і унітази, тв на всю стіну, пральні машинки, кондиціонери та іеша побутова техніка
GALeon
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:51

Мне кажется, что пуйло при приближении холодов начнёт пускать ракеты в города на котельные, которые будут подавать тепло в многокв. дома. При морозе, если разрушат котельную и не спустят в домах воду, то разорвутся трубы и батареи в квартирах, которые восстановить будет проблемой. Народ начнёт сразу включать нагрев. приборы и сразу перепад напряжения в сетях - полетят трансформаторы и др. эл.оборуд.(
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 17 вер, 2022 12:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 12:55

Рашисти обстріляли Слов’янську ТЕС, виникла пожежа (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n174855-rashysty-o ... -foto.html
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 13:24

Ким призвал выехать из Николаевской области тех, кто не работает и не помогает армии

"Я рекомендую всем, у кого есть работа и он может помочь военным, работать вместе и помогать солдатам побеждать. Если работы нет, следует покинуть этот район", – сказал глава Николаевской ОВА.

Напомним, острой проблемой для жителей Николаева остается нехватка чистой воды. Проблемы с питьевой водой невозможно решить в ближайшее время.
https://t.me/voynareal/35130
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 13:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Звідси висновок
500 000 - 250 000(воюють)-130 000( вже ніколи не повоюють)=120 000 резерву...на всю педерацію

ще додам, що загальна довжина кордонів оркостану - 22 000 км
відповідно вони не можуть залишити диру і кинути все м'ясо лише на Україну
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