Отаке: *Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»* Черговий злочин, скоєний старшими офіцерами в/ч 4440, мабуть, потребує уваги не поліцейських, а військової прокуратури. Скільки ще має загинути військовослужбовців цієї частини, так і не діставшись фронту? https://racurs.ua/ua/3019-kyyivskyy-fro ... nafty.html
budivelnik написав:Звідси висновок 500 000 - 250 000(воюють)-130 000( вже ніколи не повоюють)=120 000 резерву...на всю педерацію
ще додам, що загальна довжина кордонів оркостану - 22 000 км відповідно вони не можуть залишити диру і кинути все м'ясо лише на Україну
Жданов оцінював мобресурс рашистів у червні: "Можливості там дуже великі. І за резервами, і за озброєнням. Але вони не можуть ними скористатися на сьогодні. Наприклад, мобілізаційний ресурс РФ оцінюють десь у 17 млн людей, наш – у 2 млн на сьогодні, але Росія не може відкрито оголосити мобілізацію. Це спричинить соціальний вибух", – заявив Жданов. Більше читайте тут: https://m.gordonua.com/ukr/news/war/zhd ... 12605.html
Плюс сьогодні величезна проблема зі звільненнями, РФ не відпускає з війни. Зараз іде хвиля закінчення контрактів, і знаєте, що вони вигадали, щоб не відпускати їх додому після закінчення контракту? Запропонували відпустку 7–10 діб. Але щоб поїхати у відпустку на 10 діб, військовослужбовець має підписати згоду на безстрокове продовження контракту. Уявляєте, як це мотивує? – сказав він. – Із моральним духом у них досить погано. І, що позитивно для нас, є тенденція до його погіршення".