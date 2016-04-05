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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2269227022712272>
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 13:30

Отаке:
*Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»*
Черговий злочин, скоєний старшими офіцерами в/ч 4440, мабуть, потребує уваги не поліцейських, а військової прокуратури. Скільки ще має загинути військовослужбовців цієї частини, так і не діставшись фронту?
https://racurs.ua/ua/3019-kyyivskyy-fro ... nafty.html
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 13:37

  greenozon написав:
  budivelnik написав:Звідси висновок
500 000 - 250 000(воюють)-130 000( вже ніколи не повоюють)=120 000 резерву...на всю педерацію

ще додам, що загальна довжина кордонів оркостану - 22 000 км
відповідно вони не можуть залишити диру і кинути все м'ясо лише на Україну

Жданов оцінював мобресурс рашистів у червні:
"Можливості там дуже великі. І за резервами, і за озброєнням. Але вони не можуть ними скористатися на сьогодні. Наприклад, мобілізаційний ресурс РФ оцінюють десь у 17 млн людей, наш – у 2 млн на сьогодні, але Росія не може відкрито оголосити мобілізацію. Це спричинить соціальний вибух", – заявив Жданов.
Більше читайте тут: https://m.gordonua.com/ukr/news/war/zhd ... 12605.html

Плюс сьогодні величезна проблема зі звільненнями, РФ не відпускає з війни. Зараз іде хвиля закінчення контрактів, і знаєте, що вони вигадали, щоб не відпускати їх додому після закінчення контракту? Запропонували відпустку 7–10 діб. Але щоб поїхати у відпустку на 10 діб, військовослужбовець має підписати згоду на безстрокове продовження контракту. Уявляєте, як це мотивує? – сказав він. – Із моральним духом у них досить погано. І, що позитивно для нас, є тенденція до його погіршення".
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 14:03

Гроб пуйла

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 14:05

  detroytred написав:Із моральним духом у них досить погано. І, що позитивно для нас, є тенденція до його погіршення".
у них низкий моральный дух от рождения, так что нам это никак не в помощь. Увы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 14:07

  greenozon написав:
  budivelnik написав:Звідси висновок
500 000 - 250 000(воюють)-130 000( вже ніколи не повоюють)=120 000 резерву...на всю педерацію

ще додам, що загальна довжина кордонів оркостану - 22 000 км
відповідно вони не можуть залишити диру і кинути все м'ясо лише на Україну


можуть, бо зараз саме така ситуація
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 14:33

Видели как ведут пуйло под руку?
https://t.me/riamelitopol/69098
Вообще то не по протоколу, чтобы один президент ухаживал за другим.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 14:38

  vitaliian написав:Видели как ведут пуйло под руку?
https://t.me/riamelitopol/69098
Вообще то не по протоколу, чтобы один президент ухаживал за другим.

ну а чё Коран позволяет Реджепу еще одну жену :D
да ещё и альфасамка какая
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 15:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЗСУ НАСТУПАЮТЬ, хто заважає Залужному? Хто шиє справи бойовим генералам ? | ПолітПосвіта


Длинно ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ему уже не до Херсона. Жалкий Путин лепечет оправдания из за провалов на Харьковщине

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 17:26

Добрі люди нагадали кацапському пропагандону дмітрію кісільову, що Крим -це Україна і спалили минулої ночі, його дві машини у Коктебелі - позашляховик і гольф-кар


По ссылке фото и видео
https://t.me/The3rdForceUA/10181?single
vitaliian
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