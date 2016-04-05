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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2269227022712272
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 18:49

ГШпідтвердив винищення понад 180 окупантів у Херсоні. Вони були у приміщенні ТОВ «Алкосервіс».
https://t.me/lachentyt/19268
что они делали в алкосервисе? Лечили депрессию
  GALeon написав:На дачах і унітази, тв на всю стіну, пральні машинки, кондиціонери та іеша побутова техніка
был не в курсе, спасибо.
vitaliian
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