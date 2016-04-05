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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 17 вер, 2022 18:49
что они делали в алкосервисе? Лечили депрессию
GALeon написав:
На дачах і унітази, тв на всю стіну, пральні машинки, кондиціонери та іеша побутова техніка
был не в курсе, спасибо.
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vitaliian
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