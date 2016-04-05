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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2269227022712272
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 18:49

ГШпідтвердив винищення понад 180 окупантів у Херсоні. Вони були у приміщенні ТОВ «Алкосервіс».
https://t.me/lachentyt/19268
что они делали в алкосервисе? Лечили депрессию
  GALeon написав:На дачах і унітази, тв на всю стіну, пральні машинки, кондиціонери та іеша побутова техніка
был не в курсе, спасибо.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 19:26

  prodigy написав:
  vitaliian написав:
  edvardd написав:ну это вы очень сильно ошибаетесь
нет ну ваша дача исключение, там и холодильник и солнечные панели, не удивлюсь если где то на участке танк или град прикопан.

холодильник/ТВ 99%
дизельгенератор 30-50%
сварочный аппарат
электроинструменты почти у всех (дрель, турбинка, бензопила/электропила, газонокосилка и тд)
минитрактор/культиватор

+ У підвалі повно різної консервації, овочі, вино... А з початком війни прийшлось додати ще багато чого (для тимчасового автономного проживання) 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 19:41

  vitaliian написав:Видели как ведут пуйло под руку?
https://t.me/riamelitopol/69098
Вообще то не по протоколу, чтобы один президент ухаживал за другим.

"Меня терзают смутные сомнения..."
То пуйло за 10 м нікого не підпускає, а тут... Двійник :roll:
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 19:55

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - За неделю в Херсонской и Запорожской областях задержаны более пятидесяти человек, подозреваемых в связях с украинскими военными и спецслужбами, сообщила Росгвардия в субботу.
"В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы за неделю задержали 52 подозреваемых в пособничестве националистическим организациям, СБУ и ВСУ", - сообщили в ведомстве.
Также, по данным Росгвардии, обнаружено два тайника с вооружением и боеприпасами, изъяты: ПТУР (противотанковая управляемая ракета) "Конкурс", восемь реактивных пехотных огнеметов, пять ручных противотанковых гранатометов и пять выстрелов к ним, две противотанковые мины.
Кроме того обнаружено 29 единиц огнестрельного оружия, в том числе три иностранного производства, 25 ручных гранат различных модификаций, 0,8 килограмма тротила в виде шашек по 200 г, более 4 500 патронов к стрелковому оружию различного калибра, сообщает ведомство. В Росгвардии добавили, что помимо этого было обезврежено самодельное взрывное устройство и более 90 мин и артиллерийских снарядов. https://www.interfax.ru/world/862671
Щось список слабенький. Треба було ще додати пару-трійку Абрамсів і HIMARS 8)
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Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 20:01

Іранські дрони “Shahed-136” стали серйозною загрозою для українських сил, — WSJ

Офіцер 92-ї ОМБр, полковник Родіон Кулагін розповів The Wall Street Journal, що іранські ударні безпілотники «Shahed-136» вже застосовуються росіянами на Харківщині для ураження українських сил.

За словами полковника Кулагіна, іранські безпілотники відносно невеликі та літають на дуже малій висоті, що ускладнює їхнє виявлення українськими ППО.
Оператори ЗС рФ намагаються уражати самохідні гаубиці, бронетранспортери й транспортні засоби українських військових та мають деякий успіх в цьому.
https://t.me/lachentyt/19271


В Херсоне стрельба
https://t.me/voynareal/35170
vitaliian
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