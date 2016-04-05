Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - За неделю в Херсонской и Запорожской областях задержаны более пятидесяти человек, подозреваемых в связях с украинскими военными и спецслужбами, сообщила Росгвардия в субботу. "В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы за неделю задержали 52 подозреваемых в пособничестве националистическим организациям, СБУ и ВСУ", - сообщили в ведомстве. Также, по данным Росгвардии, обнаружено два тайника с вооружением и боеприпасами, изъяты: ПТУР (противотанковая управляемая ракета) "Конкурс", восемь реактивных пехотных огнеметов, пять ручных противотанковых гранатометов и пять выстрелов к ним, две противотанковые мины. Кроме того обнаружено 29 единиц огнестрельного оружия, в том числе три иностранного производства, 25 ручных гранат различных модификаций, 0,8 килограмма тротила в виде шашек по 200 г, более 4 500 патронов к стрелковому оружию различного калибра, сообщает ведомство. В Росгвардии добавили, что помимо этого было обезврежено самодельное взрывное устройство и более 90 мин и артиллерийских снарядов. https://www.interfax.ru/world/862671 Щось список слабенький. Треба було ще додати пару-трійку Абрамсів і HIMARS
Іранські дрони “Shahed-136” стали серйозною загрозою для українських сил, — WSJ
Офіцер 92-ї ОМБр, полковник Родіон Кулагін розповів The Wall Street Journal, що іранські ударні безпілотники «Shahed-136» вже застосовуються росіянами на Харківщині для ураження українських сил.
За словами полковника Кулагіна, іранські безпілотники відносно невеликі та літають на дуже малій висоті, що ускладнює їхнє виявлення українськими ППО. Оператори ЗС рФ намагаються уражати самохідні гаубиці, бронетранспортери й транспортні засоби українських військових та мають деякий успіх в цьому. https://t.me/lachentyt/19271
"А если серьезно, многие очень переживают, как обстановка в городе. Отвечаем – все спокойно, да была перестрелка, в том числе из тяжёлого оружия, но судя по быстрому прибытию на место всевозможных русских корреспондентов – ничего серьёзного – очередные съёмки фильма" от ВаНьКа
Игорь Алексеевич написав:Мне кажется, что пуйло при приближении холодов начнёт пускать ракеты в города на котельные, которые будут подавать тепло в многокв. дома. При морозе, если разрушат котельную и не спустят в домах воду, то разорвутся трубы и батареи в квартирах, которые восстановить будет проблемой. Народ начнёт сразу включать нагрев. приборы и сразу перепад напряжения в сетях - полетят трансформаторы и др. эл.оборуд.(