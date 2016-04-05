Goodman написав:Китай для своїх потреб МАЄ СПОЖИВАТИ близько 70 млрд кубів газу , де він їх має брати?
це на місяць?
бо на рік тільки Україна споживала 30 млрд м3. а Німеччина - 100 млрд м3...
Китай споживає 307 млрд м3 газу (2019). Добуває 161 млрд м3 газу (2018). В 2020 году по газопроводу("сила сібірі") прокачано 4,1 млрд куб. м газа, за 10 месяцев 2021 года – 8 млрд кубометров. Я надіюсь очевидно що 10 млрд м3 це 3%, тобто мізер у порівнянні з 307.
detroytred написав:Соціологи кажуть, що до війни росіяни були налаштовані набагато песимістичніше щодо свого майбутнього. А ось війна, виходить, на п'ятому місяці трохи підбадьорила населення, вселяла впевненість у завтрашньому дні. Це найдивовижніше: звідки вони беруть надію у ситуації не просто безнадійній, а унікально безнадійній?
Пояніть, будь ласка, в чому ця безнадійність? Газ-нафта-їжа-тепло-електрика-зв'язок у них є і нікуди не подінеться. Міста-мільоники жирують. Китай, який спочатку якось стримувався, демонстрував такий собі "нейтралитет" і закликав до миру, зараз став відкритим союзником рф і на форумі ШОС майже відкрито проголосив союз "країн, що розвиваються", проти Заходу. Що їм той Вовчанськ або бамбас? Що їм ті загиблі та поранені, якщо їх 0.03% ?
Система коррупционного крепостничества в РФ - беззапеляционна. И единственный шанс выбраться из тьмутаракани, пускай даже в виде пушечного мяса, но это ШАНС. Подогревает его, хлынувшие в РФ эшелоны награбленного - чего в РФ обывателю за всю его собачью жизнь, просто напросто никогда даже НЕ УВИДЕТЬ,