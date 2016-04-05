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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2270227122722273
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 01:01

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  Goodman написав:Китай для своїх потреб МАЄ СПОЖИВАТИ близько 70 млрд кубів газу , де він їх має брати?

це на місяць? :)

бо на рік тільки Україна споживала 30 млрд м3. а Німеччина - 100 млрд м3...

Китай споживає 307 млрд м3 газу (2019).
Добуває 161 млрд м3 газу (2018).
В 2020 году по газопроводу("сила сібірі") прокачано 4,1 млрд куб. м газа, за 10 месяцев 2021 года – 8 млрд кубометров.
Я надіюсь очевидно що 10 млрд м3 це 3%, тобто мізер у порівнянні з 307.

Страна происхождения: https://www.dialog.ua/war/258858_1663436067 Китай.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 01:09

  Starikan написав:
  detroytred написав:Соціологи кажуть, що до війни росіяни були налаштовані набагато песимістичніше щодо свого майбутнього. А ось війна, виходить, на п'ятому місяці трохи підбадьорила населення, вселяла впевненість у завтрашньому дні.
Це найдивовижніше: звідки вони беруть надію у ситуації не просто безнадійній, а унікально безнадійній?

Пояніть, будь ласка, в чому ця безнадійність? Газ-нафта-їжа-тепло-електрика-зв'язок у них є і нікуди не подінеться. Міста-мільоники жирують. Китай, який спочатку якось стримувався, демонстрував такий собі "нейтралитет" і закликав до миру, зараз став відкритим союзником рф і на форумі ШОС майже відкрито проголосив союз "країн, що розвиваються", проти Заходу.
Що їм той Вовчанськ або бамбас? Що їм ті загиблі та поранені, якщо їх 0.03% ?

Система коррупционного крепостничества в РФ - беззапеляционна.
И единственный шанс выбраться из тьмутаракани, пускай даже в виде пушечного мяса, но это ШАНС.
Подогревает его, хлынувшие в РФ эшелоны награбленного - чего в РФ обывателю за всю его собачью жизнь, просто напросто никогда даже НЕ УВИДЕТЬ,
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 02:26

https://patrioty.org.ua/politic/sluha-z ... 36220.html
Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Микола Задорожній приїхав вітати лісівників у звільнене від ворога місто Тростянець Сумської області у светрику із символом рашизму, передають Патріоти України.
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