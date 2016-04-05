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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2270227122722273
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 01:01

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:
  Goodman написав:Китай для своїх потреб МАЄ СПОЖИВАТИ близько 70 млрд кубів газу , де він їх має брати?

це на місяць? :)

бо на рік тільки Україна споживала 30 млрд м3. а Німеччина - 100 млрд м3...

Китай споживає 307 млрд м3 газу (2019).
Добуває 161 млрд м3 газу (2018).
В 2020 году по газопроводу("сила сібірі") прокачано 4,1 млрд куб. м газа, за 10 месяцев 2021 года – 8 млрд кубометров.
Я надіюсь очевидно що 10 млрд м3 це 3%, тобто мізер у порівнянні з 307.

Страна происхождения: https://www.dialog.ua/war/258858_1663436067 Китай.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 01:09

  Starikan написав:
  detroytred написав:Соціологи кажуть, що до війни росіяни були налаштовані набагато песимістичніше щодо свого майбутнього. А ось війна, виходить, на п'ятому місяці трохи підбадьорила населення, вселяла впевненість у завтрашньому дні.
Це найдивовижніше: звідки вони беруть надію у ситуації не просто безнадійній, а унікально безнадійній?

Пояніть, будь ласка, в чому ця безнадійність? Газ-нафта-їжа-тепло-електрика-зв'язок у них є і нікуди не подінеться. Міста-мільоники жирують. Китай, який спочатку якось стримувався, демонстрував такий собі "нейтралитет" і закликав до миру, зараз став відкритим союзником рф і на форумі ШОС майже відкрито проголосив союз "країн, що розвиваються", проти Заходу.
Що їм той Вовчанськ або бамбас? Що їм ті загиблі та поранені, якщо їх 0.03% ?

Система коррупционного крепостничества в РФ - беззапеляционна.
И единственный шанс выбраться из тьмутаракани, пускай даже в виде пушечного мяса, но это ШАНС.
Подогревает его, хлынувшие в РФ эшелоны награбленного - чего в РФ обывателю за всю его собачью жизнь, просто напросто никогда даже НЕ УВИДЕТЬ,
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 02:26

https://patrioty.org.ua/politic/sluha-z ... 36220.html
Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Микола Задорожній приїхав вітати лісівників у звільнене від ворога місто Тростянець Сумської області у светрику із символом рашизму, передають Патріоти України.
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 06:04

Долярчика не тільки нагородили, а і по тілівізору показують)).

https://fb.watch/fCkw1a990J/
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 06:35

Журналист матюкнулся в прямом эфире

https://t.me/voynareal/35179

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время наступления в Харьковской области было взято сотни пленных оккупантов, хотя в плену у РФ до сих пор находится больше украинцев, так что пополнение обменного фонда до сих пор является важнейшей задачей.
https://t.me/yigal_levin/31479
@yigal_levin
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 07:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

vitaliian написав:Іранські дрони “Shahed-136” стали серйозною загрозою для українських сил, — WSJ

Офіцер 92-ї ОМБр, полковник Родіон Кулагін розповів The Wall Street Journal, що іранські ударні безпілотники «Shahed-136» вже застосовуються росіянами на Харківщині для ураження українських сил.

За словами полковника Кулагіна, іранські безпілотники відносно невеликі та літають на дуже малій висоті, що ускладнює їхнє виявлення українськими ППО.
Оператори ЗС рФ намагаються уражати самохідні гаубиці, бронетранспортери й транспортні засоби українських військових та мають деякий успіх в цьому.
https://t.me/lachentyt/19271


Согласно статье в Wall Street Journal, украинские военные начали жаловаться на потери от применения против них российскими войсками иранских дронов-"камикадзе" Shahed-136 aka "Герань-2". Пишут, что только в зоне ответственности украинской 92-й бригады, в результате ударов этими дронами за последние дни были уничтожены две 152-мм самоходные гаубицы, две 122-мм самоходные гаубицы, а также два БТР, а перед этим еще и 155-мм буксируемую гаубицу M777 подобный дрон поразил. Ну и одновременно там хотят получить от США и их союзников более совершенные технологии защиты от беспилотников или, чтобы те вмешались и как-либо сорвали дальнейшие поставки иранских беспилотников в Россию.
GALeon
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