Goodman написав:Китай для своїх потреб МАЄ СПОЖИВАТИ близько 70 млрд кубів газу , де він їх має брати?
це на місяць?
бо на рік тільки Україна споживала 30 млрд м3. а Німеччина - 100 млрд м3...
Китай споживає 307 млрд м3 газу (2019). Добуває 161 млрд м3 газу (2018). В 2020 году по газопроводу("сила сібірі") прокачано 4,1 млрд куб. м газа, за 10 месяцев 2021 года – 8 млрд кубометров. Я надіюсь очевидно що 10 млрд м3 це 3%, тобто мізер у порівнянні з 307.
detroytred написав:Соціологи кажуть, що до війни росіяни були налаштовані набагато песимістичніше щодо свого майбутнього. А ось війна, виходить, на п'ятому місяці трохи підбадьорила населення, вселяла впевненість у завтрашньому дні. Це найдивовижніше: звідки вони беруть надію у ситуації не просто безнадійній, а унікально безнадійній?
Пояніть, будь ласка, в чому ця безнадійність? Газ-нафта-їжа-тепло-електрика-зв'язок у них є і нікуди не подінеться. Міста-мільоники жирують. Китай, який спочатку якось стримувався, демонстрував такий собі "нейтралитет" і закликав до миру, зараз став відкритим союзником рф і на форумі ШОС майже відкрито проголосив союз "країн, що розвиваються", проти Заходу. Що їм той Вовчанськ або бамбас? Що їм ті загиблі та поранені, якщо їх 0.03% ?
Система коррупционного крепостничества в РФ - беззапеляционна. И единственный шанс выбраться из тьмутаракани, пускай даже в виде пушечного мяса, но это ШАНС. Подогревает его, хлынувшие в РФ эшелоны награбленного - чего в РФ обывателю за всю его собачью жизнь, просто напросто никогда даже НЕ УВИДЕТЬ,
Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Микола Задорожній приїхав вітати лісівників у звільнене від ворога місто Тростянець Сумської області у светрику із символом рашизму, передають Патріоти України.
Президент Владимир Зеленский заявил, что во время наступления в Харьковской области было взято сотни пленных оккупантов, хотя в плену у РФ до сих пор находится больше украинцев, так что пополнение обменного фонда до сих пор является важнейшей задачей. https://t.me/yigal_levin/31479 @yigal_levin
vitaliian написав:Іранські дрони “Shahed-136” стали серйозною загрозою для українських сил, — WSJ
Офіцер 92-ї ОМБр, полковник Родіон Кулагін розповів The Wall Street Journal, що іранські ударні безпілотники «Shahed-136» вже застосовуються росіянами на Харківщині для ураження українських сил.
За словами полковника Кулагіна, іранські безпілотники відносно невеликі та літають на дуже малій висоті, що ускладнює їхнє виявлення українськими ППО. Оператори ЗС рФ намагаються уражати самохідні гаубиці, бронетранспортери й транспортні засоби українських військових та мають деякий успіх в цьому. https://t.me/lachentyt/19271
Согласно статье в Wall Street Journal, украинские военные начали жаловаться на потери от применения против них российскими войсками иранских дронов-"камикадзе" Shahed-136 aka "Герань-2". Пишут, что только в зоне ответственности украинской 92-й бригады, в результате ударов этими дронами за последние дни были уничтожены две 152-мм самоходные гаубицы, две 122-мм самоходные гаубицы, а также два БТР, а перед этим еще и 155-мм буксируемую гаубицу M777 подобный дрон поразил. Ну и одновременно там хотят получить от США и их союзников более совершенные технологии защиты от беспилотников или, чтобы те вмешались и как-либо сорвали дальнейшие поставки иранских беспилотников в Россию.
Один из генералов российской армии рассказал, что Кремль выдал указ, который практически отменил понятие «лёгкое ранение».
Теперь, если по военному попала пуля или прилетел осколок, но не раздробило кость и не повредило артерию, то это не будет считать лёгким ранением. Такой ход был сделан для того, чтобы перестать выплачивать деньги всем тем, кого ранили на фронте.
Российский солдат воюет за деньги, но власть всеми способами пытается платить минимум, либо не платить вообще. Армия наёмников не будет долго и с достоинством сражаться за тех, кто им не платит. Вся ситуация обратится в массовое мародёрство, либо к дезертирству, что вероятнее всего. https://t.me/KremlCirk/2157
Ексглава МЗС Румунії закликав Україну віддати свої землі РФ та ще трьом країнам
«Ми знаходимося в абсолютно особливій ситуації. Я з усією відповідальністю кажу, що Україна перебуває в неприродних кордонах. Вона має поступитися Закарпаттям Угорщині, Галичиною – Польщі, Румунії – Буковину, а Росії – Донбас і Крим. Це території інших країн, інакше будуть конфлікти», – заявив Марга.
Відповідаючи на питання про повномасштабну війну в Україні, колишній чиновник сказав, що питання потрібно вирішувати у діалозі зі США, Росією, Німеччиною та Китаєм.
краще повернути Румунію до складу Австро-Угорської імперії?
В Самарканді відбулася ще одна цікава зустріч, а власне Раїсі з ху@лом. Певно президент Ірану єдиний хто не надавав кремлівському щуру «дипломатичних ляпасів» підчас саміту, бо решта глумилися на свій смак. Так обачлива поведінка іранського президента пов’язання з бажанням приєднається до ШОС для чого Іран підписав у середу Меморандум про прихильність до свого постійного членства в регіональній організації.
московщина та Іран завершують роботу над новим великим російсько-іранським договором, який підніме двосторонні відносини на рівень стратегічного партнерства, сказав ху@ло за результатами зустрічі. А наступного тижня велика ділова делегація за участю близько 80 російських компаній вирушить до Ірану. Вочевидь, що співпраця двох країн ізгоїв набирає більші оберти.
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 18 вер, 2022 08:56, всього редагувалось 1 раз.