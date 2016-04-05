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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2271227222732274
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 08:53

Туреччина жадає скидку на російський газ. Ізраїль завдав ударів по об’єктам виробництва БПЛА в Сирії. Смерть Махси Аміні в Ірані викликає обурення та нові санкції. WSJ: Росія застосовує іранські БПЛА-камікадзе в Україні. Тегеран і москва посилюють співпрацю.

Туреччина: Вчора в Самарканді у закритому для преси режимі відбулася 40 хвилинна зустріч між Ердоганом і ху@лом. Президент Ердоган прибув на саміт Шанхайської організації співробітництва в якості спеціального гостя. Результати і теми цієї розмови, яка відбулася на полях 22-го саміту ШОС глав країн-учасниць, офіційно не розголошувалися, однак ми можемо здогадатися принаймні про що говорив турецький президент.

Так, Bloomberg з посиланням на турецьких чиновників, розповідає, що Реджеп Таїп Ердоган намагаючись стабілізувати проблемну економіку напередодні виборів наступного року, буде вимагати в кремлівського щура 25% знижки на природний газ, а також оплати його частини в турецьких лірах.

Цього року рахунок Туреччини за природний газ має перевищити 50 мільярдів доларів на рік. Московщина після самообмежень на європейському ринку, штучно перетворила Туреччину на основного покупця свого природнього газу.

Сирія: За даними кількох сирійських ЗМІ з посиланням на місцеві джерела, російські окупаційні сили вивели дев’ять російських гелікоптерів та пару винищувачів зі своїх баз на схід від Євфрату у напрямку авіабази Хмеймім на сирійському узбережжі. Мова йшла про бойові гелікоптери Ка-52 та військово-транспортні Мі-8 з авіабази Зарін та військового аеродрому Табка, а також про два винищувачі з аеропорту Камишли.

Туреччині вдалося «продати» русні відмову від наступу в Сирії за величезні 15 млрд. доларів, які були переведені як інвестиція на добудову атомної електростанції «Аккуя» та інші економічні зиски. При тому зберігши свої прагнення на Південному Кавказі, Середній Азії та Північній Африці і не забуваємо, що і по Україні позиція Турецької республіки залишається жорсткою і непорушною.

Сьогодні вночі ізраїльські ПС завдавали нових ударів по іранських об’єктах в Сирії. Цього разу ізраїльтяни поцілили міжнародний аеропорт Дамаску і дві цілі в районах Аль-Кісва та Сейїда-Зейнаб. Кажуть, що під удар потрапили місця складування запчастин та виробництва іранських БПЛА в Сирії. Сирійські ЗМІ повідомляють, що удари були завдані з боку Галан.
Удари були нанесені новітніми високошвидкісними боєприпасами з повітряним базуванням під назвою Rampage, які здатні вражати цілі на відстані понад 90 миль. Ця новітня розробка була лише у 2018 році представлена в штучному екземплярі двома ізраїльськими державними компаніями: Іsraeli Military Industries Systems, або IMI Systems, у співпраці з Israel Aerospace Industries, скорочено IAI, а сьогодні ці боєприпаси вже вражають цілі.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 09:19

Обратный отсчет уже идет

Легитимность Путина слабеет, скоро рейтинг у него будет не сильно выше, чем у Ельцина в конце правления. Статус администрации — в том виде, в котором он закреплён в законодательстве, — не является таким уж судьбоносным. Законы принимают Госдума и Совет Федерации, исполняет их правительство. Партии голосуют, суды судят, Следственный комитет возбуждает и расследует дела, прокуратура за всем этим надзирает
https://telegra.ph/Pozdnij-Putin-vse-bl ... enta-09-18
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 09:32

  Hotab написав:Долярчика не тільки нагородили, а і по тілівізору показують)).

https://fb.watch/fCkw1a990J/

Дякую за посилання.
Гарний канал. Гумор для настрою в усіх сюжетах.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 09:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Найдены на российских позициях 60-мм мины M-83A китайского производства
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 09:59

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 10:04

  detroytred написав:
  Hotab написав:Долярчика не тільки нагородили, а і по тілівізору показують)).

https://fb.watch/fCkw1a990J/

Дякую за посилання.
Гарний канал. Гумор для настрою в усіх сюжетах.

Там коменти убойні зазвичай))
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 10:08

  GALeon написав:Найдены на российских позициях 60-мм мины M-83A китайского производства

И что?
Какая реакция должна быть: триумф? зрада? истерика?
Какой-то невнятный гундосый чел (его представляют с какого-то бодуна украинским бойцом-блогером - а что, и такие тоже есть?)... не пойми где снимает какие-то ящики с восточными иероглифами. Это все транслируют на часном интернет-канале Фейгина. И даже там рассматривается возможность их корейского происхождения.
Будет официальное заявление - будем видеть, что это было на самом деле.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 10:24

  vitaliian написав:Зображення

Русский замполит с рюкзаком скреп спешит на службу.
Паствы поднакопилось, отпевать до самого вечера
antey1969
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