RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2272227322742275
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 11:45

Єврокомісія розглядає заморожування до 65% виплат Угорщині за трьома основними програмами з фонду "збалансованого розвитку" ЄС, що становить близько 7,5 млрд євро, повідомив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер.
https://t.me/lachentyt/19280
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14584
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2074 раз.
Подякували: 2923 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 12:24

  prodigy написав:Ексглава МЗС Румунії закликав Україну віддати свої землі РФ та ще трьом країнам

«Ми знаходимося в абсолютно особливій ситуації. Я з усією відповідальністю кажу, що Україна перебуває в неприродних кордонах. Вона має поступитися Закарпаттям Угорщині, Галичиною – Польщі, Румунії – Буковину, а Росії – Донбас і Крим. Це території інших країн, інакше будуть конфлікти», – заявив Марга.

Відповідаючи на питання про повномасштабну війну в Україні, колишній чиновник сказав, що питання потрібно вирішувати у діалозі зі США, Росією, Німеччиною та Китаєм.

краще повернути Румунію до складу Австро-Угорської імперії?

  vitaliian написав:
Єврокомісія розглядає заморожування до 65% виплат Угорщині за трьома основними програмами з фонду "збалансованого розвитку" ЄС, що становить близько 7,5 млрд євро, повідомив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер.
https://t.me/lachentyt/19280

Испания, Франция, Италия, Австрия, Германия, Турция, Болгария, ... да те же США! - это далеко ещё не последние "Консервы"!
Пугачев: За 20 лет правления Путин выстроил огромную шпионскую сеть. В Европе огромное количество купленных за путинские деньги людей

| 12 сентября, 2022 12.12

Пугачев: То, что я увидел в Великобритании, меня просто потрясло
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Российский президент Владимир Путин за 20 лет правления выстроил в Европе большую шпионскую сеть. Об этом заявил бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
"За 20 лет своего правления Путин выстроил огромную сеть – в прямом смысле шпионскую сеть. В прямом смысле. Вот я живу в Европе очень много лет, но я вам скажу, что то, что я увидел в Великобритании, меня просто потрясло. То, что я вижу в Германии, то, что я вижу во Франции в том числе... Ну, во Франции в меньшей степени, но в том числе. То есть это просто огромное количество людей, которые просто куплены за путинские деньги", – сказал он.

Пугачев отметил, что в Великобритании до недавнего времени проживали 300 тыс. самых богатых граждан России, "влючая олигархов, микроолигархов, средних олигархов, их любовниц, жен, поваров, водителей, дворников и всех, кого угодно".

"То есть это комьюнити, и это люди, которые боготворят Путина за то, что он дает им возможность жить в Великобритании... Вы думаете, они с кем там общаются? С водителями двухэтажных автобусов? Конечно, нет. Они общаются со всеми. И у меня был печальный опыт общения с высоким судом справедливости, то есть с Высоким судом Лондона. Но я вам скажу, что мы помним известный кейс Березовского – Абрамовича, где один из членов Верховного суда просто взял отпуск – и стал адвокатом Абрамовича. Это вообще жесть. Туда качнули столько денег", – рассказал бизнесмен.

Он добавил, что это было до войны России против Украины.

"Ну, а сейчас времена другие. Но вот эта машина, эти люди, агенты – агенты влияния, просто реальные шпионы, которые расставлены... Вы обратите внимание: периодически мы видим, там, в Twitter кого-то подозревают, кого-то арестовали: члена правительства, члена спецслужб... Вы думаете, он откуда взялся? Как он там нарисовался? Он что, за идею, что ли? Что за идея такая? "Газпром" разворовывать или Путина любить? То есть что-то другое. Мы понимаем, что это за идея. Но, конечно, да, с этими всеми газовыми потоками, нефтяными и прочими, конечно, Европу закидали просто этими деньгами. Огромное количество людей назад очень трудно развернуть. Есть компромат, есть что угодно. И люди боятся просто. И есть гарантия, что нет идеологических сторонников Путина в Европе, но что есть заряженные люди и такая вот, пятая, колонна в худшем понимании этого смысла – она существует в Европе. Мы видим ту же Венгрию, Германию", – рассказал он.

По словам Пугачева, речь идет не только о рядовых жителях стран Европы.

"Это, что называется, не только люди на земле – это люди, которые руководят этими странами. Это огромное количество каких-то депутатов Европарламента и так далее. Постепенно они вымоются, их не будет. Но не за один день", – добавил он.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/pug ... 25716.html

Сколько сейчас воя, даже от наших о исключение из санкционного списка "кошельков" из РФ - кошельков Путина!
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10044
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 12:35

  antey1969 написав:
  GALeon написав:Найдены на российских позициях 60-мм мины M-83A китайского производства

И что?
Какая реакция должна быть: триумф? зрада? истерика?
Какой-то невнятный гундосый чел (его представляют с какого-то бодуна украинским бойцом-блогером - а что, и такие тоже есть?)... не пойми где снимает какие-то ящики с восточными иероглифами. Это все транслируют на часном интернет-канале Фейгина. И даже там рассматривается возможность их корейского происхождения.
Будет официальное заявление - будем видеть, что это было на самом деле.

Вы же, на финансовом форуме, позиционируете себя, как "Эксперт"?
Неужели сложно сделать самостоятельные выводы?
Или например "новость":
https://www.argusmedia.com/ru/news/2052 ... sults=true
https://www.reuters.com/article/orubs-c ... J1HK-ORUBS
А ничего, что Китай сам импортирует НЕФТЬ?
Это РФ вкладывается в юань, вынося переработку нефти в Китай.
То же и о "китайских лесорубах" - это РФ продаёт прежде всего свой лес, через Китай в США.
- Но это всё деньги за ресурсы.
Для Китая, согласно их Политики - метод расселения, обеспечения работой своих граждан, контроль экономической деятельности - средств, рост юаня. (Это есть Основа Китайской Политики)

И это не "какая разница" - это торговля туда(Северную Корею) углём, нефтью,...(нарушение постановления ООН!!!) - оттуда оружие, могут и впрямь поставлять бойцов-заробитчан. (Правда они могут иметь паспорта Киргизии, Узбекистана,...- корейцы, и по русски они будут разговаривать не хуже нас с вами)
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10044
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 13:00

Kudrjavuy
Похоже на политветке простыни больше не актуальны...
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11454
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1552 раз.
Подякували: 3418 раз.
 
Профіль
2
2
1
  #<1 ... 2272227322742275
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103824
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 465294
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3858
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (1833)
18.09.2022 14:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.