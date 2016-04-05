Єврокомісія розглядає заморожування до 65% виплат Угорщині за трьома основними програмами з фонду "збалансованого розвитку" ЄС, що становить близько 7,5 млрд євро, повідомив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер. https://t.me/lachentyt/19280
prodigy написав:Ексглава МЗС Румунії закликав Україну віддати свої землі РФ та ще трьом країнам
«Ми знаходимося в абсолютно особливій ситуації. Я з усією відповідальністю кажу, що Україна перебуває в неприродних кордонах. Вона має поступитися Закарпаттям Угорщині, Галичиною – Польщі, Румунії – Буковину, а Росії – Донбас і Крим. Це території інших країн, інакше будуть конфлікти», – заявив Марга.
Відповідаючи на питання про повномасштабну війну в Україні, колишній чиновник сказав, що питання потрібно вирішувати у діалозі зі США, Росією, Німеччиною та Китаєм.
краще повернути Румунію до складу Австро-Угорської імперії?
vitaliian написав:
Єврокомісія розглядає заморожування до 65% виплат Угорщині за трьома основними програмами з фонду "збалансованого розвитку" ЄС, що становить близько 7,5 млрд євро, повідомив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер. https://t.me/lachentyt/19280
Испания, Франция, Италия, Австрия, Германия, Турция, Болгария, ... да те же США! - это далеко ещё не последние "Консервы"!
Пугачев: За 20 лет правления Путин выстроил огромную шпионскую сеть. В Европе огромное количество купленных за путинские деньги людей
| 12 сентября, 2022 12.12
Пугачев: То, что я увидел в Великобритании, меня просто потрясло Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Российский президент Владимир Путин за 20 лет правления выстроил в Европе большую шпионскую сеть. Об этом заявил бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. "За 20 лет своего правления Путин выстроил огромную сеть – в прямом смысле шпионскую сеть. В прямом смысле. Вот я живу в Европе очень много лет, но я вам скажу, что то, что я увидел в Великобритании, меня просто потрясло. То, что я вижу в Германии, то, что я вижу во Франции в том числе... Ну, во Франции в меньшей степени, но в том числе. То есть это просто огромное количество людей, которые просто куплены за путинские деньги", – сказал он.
Пугачев отметил, что в Великобритании до недавнего времени проживали 300 тыс. самых богатых граждан России, "влючая олигархов, микроолигархов, средних олигархов, их любовниц, жен, поваров, водителей, дворников и всех, кого угодно".
"То есть это комьюнити, и это люди, которые боготворят Путина за то, что он дает им возможность жить в Великобритании... Вы думаете, они с кем там общаются? С водителями двухэтажных автобусов? Конечно, нет. Они общаются со всеми. И у меня был печальный опыт общения с высоким судом справедливости, то есть с Высоким судом Лондона. Но я вам скажу, что мы помним известный кейс Березовского – Абрамовича, где один из членов Верховного суда просто взял отпуск – и стал адвокатом Абрамовича. Это вообще жесть. Туда качнули столько денег", – рассказал бизнесмен.
Он добавил, что это было до войны России против Украины.
"Ну, а сейчас времена другие. Но вот эта машина, эти люди, агенты – агенты влияния, просто реальные шпионы, которые расставлены... Вы обратите внимание: периодически мы видим, там, в Twitter кого-то подозревают, кого-то арестовали: члена правительства, члена спецслужб... Вы думаете, он откуда взялся? Как он там нарисовался? Он что, за идею, что ли? Что за идея такая? "Газпром" разворовывать или Путина любить? То есть что-то другое. Мы понимаем, что это за идея. Но, конечно, да, с этими всеми газовыми потоками, нефтяными и прочими, конечно, Европу закидали просто этими деньгами. Огромное количество людей назад очень трудно развернуть. Есть компромат, есть что угодно. И люди боятся просто. И есть гарантия, что нет идеологических сторонников Путина в Европе, но что есть заряженные люди и такая вот, пятая, колонна в худшем понимании этого смысла – она существует в Европе. Мы видим ту же Венгрию, Германию", – рассказал он.
По словам Пугачева, речь идет не только о рядовых жителях стран Европы.
"Это, что называется, не только люди на земле – это люди, которые руководят этими странами. Это огромное количество каких-то депутатов Европарламента и так далее. Постепенно они вымоются, их не будет. Но не за один день", – добавил он. Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/pug ... 25716.html
Сколько сейчас воя, даже от наших о исключение из санкционного списка "кошельков" из РФ - кошельков Путина!
GALeon написав:Найдены на российских позициях 60-мм мины M-83A китайского производства
И что? Какая реакция должна быть: триумф? зрада? истерика? Какой-то невнятный гундосый чел (его представляют с какого-то бодуна украинским бойцом-блогером - а что, и такие тоже есть?)... не пойми где снимает какие-то ящики с восточными иероглифами. Это все транслируют на часном интернет-канале Фейгина. И даже там рассматривается возможность их корейского происхождения. Будет официальное заявление - будем видеть, что это было на самом деле.
Вы же, на финансовом форуме, позиционируете себя, как "Эксперт"? Неужели сложно сделать самостоятельные выводы? Или например "новость": https://www.argusmedia.com/ru/news/2052 ... sults=true https://www.reuters.com/article/orubs-c ... J1HK-ORUBS А ничего, что Китай сам импортирует НЕФТЬ? Это РФ вкладывается в юань, вынося переработку нефти в Китай. То же и о "китайских лесорубах" - это РФ продаёт прежде всего свой лес, через Китай в США. - Но это всё деньги за ресурсы. Для Китая, согласно их Политики - метод расселения, обеспечения работой своих граждан, контроль экономической деятельности - средств, рост юаня. (Это есть Основа Китайской Политики)
И это не "какая разница" - это торговля туда(Северную Корею) углём, нефтью,...(нарушение постановления ООН!!!) - оттуда оружие, могут и впрямь поставлять бойцов-заробитчан. (Правда они могут иметь паспорта Киргизии, Узбекистана,...- корейцы, и по русски они будут разговаривать не хуже нас с вами)