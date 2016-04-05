Додано: Нед 18 вер, 2022 15:18

ХЕРСОН



Хотя многие настаивают на том, что российские войска в Херсонской области "окружены", "окружены", "отрезаны" от снабжения и т.д., но, извините, на мой взгляд, это выглядит не так. Более того: похоже, украинское давление все еще не производит достаточного впечатления на Путина и командование 49-й общевойсковой армии и XXII армейского корпуса. Мало того, что паромы в районе Антоновского автомобильного моста все еще работают, так на прошлой неделе ВСРФ доставили секции нового - сборного (так называемого "САРМ") - моста в Новую Каховку. Они засыпали плотину шлюза землей и щебнем, а затем построили на этом месте новый мост. Другими словами: изобретательность военных инженеров остается интересным вопросом - и Путин намерен, чтобы его войска там 'остались'.... так или иначе.



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Секция САРМ-моста в направлении Новой Каховки...





Аналогичным образом, пока некоторые продолжают настаивать на том, что украинское наступление в этой области было чем-то вроде "отвлекающего маневра" для "основных усилий на востоке" - и, несомненно, украинцы действительно сбавили темп в последнюю неделю - бои продолжаются. Без сомнения, северный сектор линии фронта в этой области "тихий" уже больше недели, и примерно проходит - от Ингульца на западе до Днепра на востоке - по этой линии:



Арханкельское: оспаривается

Коприка: Российская

Нововоскресенское: оспаривается

Беляевка: Российская

Шевченковка: русский

Золотая Балка: оспаривается

В настоящее время у меня нет четкого представления о том, каким образом русским удалось оттеснить 128-ю горную от последней, а также от Михаловки и "нескольких мест южнее", но это так.



В центре, видимо, не только "Америка и НАТО", но теперь и украинские "фольксштурм и женщины 5-й и 6-й волны" крайне опасны для ВДВ, потому что 17-й танковой и 35-й морской пехоте в последние несколько дней удалось расширить свой Ингулецкий плацдарм. После победы на Чкалове, они освободили Безимене, Малую Сейдеминуху и Новосредневе. Красносильское и Чаривна "оспариваются".



Это, несомненно, "минимальные успехи" в целом (и гражданские лица пока не могут вернуться), но они ясно показывают, что оборонительные возможности остатков примерно 7-8 батальонных тактических групп ВДВ, стоящих перед ними, ограничены (AFAIK, они включают восстановленную 11 бригаду ВДВ, 76, 98 и 106 дивизии ВДВ, 64 мотострелковую бригаду и 127 мотострелковую дивизию).



При этом наиболее активным сектором этого фронта является южный участок. Уже несколько дней ходят слухи о том, что 28-я мехдивизия освободила Киселёвку, нанеся такое поражение 33-й МРП донских казаков, что остатки последней были отведены к востоку от Днепра. Подтверждений этому пока нет: возможно, что русские вывели свои войска из тех или иных опорных пунктов вдоль трассы М14, и вполне вероятно, что некоторые из них, или даже все село, несколько раз переходили из рук в руки. Но, AFAIK, Киселевка остается (горячо) "оспариваемой", а не действительно "освобожденной".



К северу от нее, после взятия Шмидтова две недели назад, оперативные группы украинской морской пехоты и 14-го мехкорпуса провели рейд по многочисленным российским опорным пунктам: например, в Великополье, Суворе, Соничне и Надднепрянском (вдоль Ингульца). Не факт, что хоть один из них был освобожден, но это вносит хаос в российскую логистику и заставляет их отводить все больше артиллерии на восточную сторону Днепра.



Наконец, украинские спецназовцы при поддержке 28-й мехбригады вошли в Софивку на побережье, тем самым либо окружив БТГ ВДВ в Широкой Балке и Станиславе, либо заставив ее отступить.