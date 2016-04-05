RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2273227422752276>
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 11:45

Єврокомісія розглядає заморожування до 65% виплат Угорщині за трьома основними програмами з фонду "збалансованого розвитку" ЄС, що становить близько 7,5 млрд євро, повідомив офіційний представник Єврокомісії Ерік Мамер.
https://t.me/lachentyt/19280
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14591
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2075 раз.
Подякували: 2923 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 15:03

  GALeon написав:Найдены на российских позициях 60-мм мины M-83A китайского производства

Скоріш за все поставки Україні Албанією які потім захопили як трофеї рашики (в рашиків немає 60 мм мінометів) а зараз перейшли під контроль України .
https://twitter.com/UAWeapons/status/15 ... 7377917952
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11036
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 15:18

ХЕРСОН

Хотя многие настаивают на том, что российские войска в Херсонской области "окружены", "окружены", "отрезаны" от снабжения и т.д., но, извините, на мой взгляд, это выглядит не так. Более того: похоже, украинское давление все еще не производит достаточного впечатления на Путина и командование 49-й общевойсковой армии и XXII армейского корпуса. Мало того, что паромы в районе Антоновского автомобильного моста все еще работают, так на прошлой неделе ВСРФ доставили секции нового - сборного (так называемого "САРМ") - моста в Новую Каховку. Они засыпали плотину шлюза землей и щебнем, а затем построили на этом месте новый мост. Другими словами: изобретательность военных инженеров остается интересным вопросом - и Путин намерен, чтобы его войска там 'остались'.... так или иначе.

image.png.b25de6b4e2b2d49eb39831f865edfd85.png

Секция САРМ-моста в направлении Новой Каховки...


Аналогичным образом, пока некоторые продолжают настаивать на том, что украинское наступление в этой области было чем-то вроде "отвлекающего маневра" для "основных усилий на востоке" - и, несомненно, украинцы действительно сбавили темп в последнюю неделю - бои продолжаются. Без сомнения, северный сектор линии фронта в этой области "тихий" уже больше недели, и примерно проходит - от Ингульца на западе до Днепра на востоке - по этой линии:

Арханкельское: оспаривается
Коприка: Российская
Нововоскресенское: оспаривается
Беляевка: Российская
Шевченковка: русский
Золотая Балка: оспаривается
В настоящее время у меня нет четкого представления о том, каким образом русским удалось оттеснить 128-ю горную от последней, а также от Михаловки и "нескольких мест южнее", но это так.

В центре, видимо, не только "Америка и НАТО", но теперь и украинские "фольксштурм и женщины 5-й и 6-й волны" крайне опасны для ВДВ, потому что 17-й танковой и 35-й морской пехоте в последние несколько дней удалось расширить свой Ингулецкий плацдарм. После победы на Чкалове, они освободили Безимене, Малую Сейдеминуху и Новосредневе. Красносильское и Чаривна "оспариваются".

Это, несомненно, "минимальные успехи" в целом (и гражданские лица пока не могут вернуться), но они ясно показывают, что оборонительные возможности остатков примерно 7-8 батальонных тактических групп ВДВ, стоящих перед ними, ограничены (AFAIK, они включают восстановленную 11 бригаду ВДВ, 76, 98 и 106 дивизии ВДВ, 64 мотострелковую бригаду и 127 мотострелковую дивизию).

При этом наиболее активным сектором этого фронта является южный участок. Уже несколько дней ходят слухи о том, что 28-я мехдивизия освободила Киселёвку, нанеся такое поражение 33-й МРП донских казаков, что остатки последней были отведены к востоку от Днепра. Подтверждений этому пока нет: возможно, что русские вывели свои войска из тех или иных опорных пунктов вдоль трассы М14, и вполне вероятно, что некоторые из них, или даже все село, несколько раз переходили из рук в руки. Но, AFAIK, Киселевка остается (горячо) "оспариваемой", а не действительно "освобожденной".

К северу от нее, после взятия Шмидтова две недели назад, оперативные группы украинской морской пехоты и 14-го мехкорпуса провели рейд по многочисленным российским опорным пунктам: например, в Великополье, Суворе, Соничне и Надднепрянском (вдоль Ингульца). Не факт, что хоть один из них был освобожден, но это вносит хаос в российскую логистику и заставляет их отводить все больше артиллерии на восточную сторону Днепра.

Наконец, украинские спецназовцы при поддержке 28-й мехбригады вошли в Софивку на побережье, тем самым либо окружив БТГ ВДВ в Широкой Балке и Станиславе, либо заставив ее отступить.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11036
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 15:55

Ukrainian
Кто это пишет? Эксперт запутался в Киселевках, да и другие его сведения сомнительны.

Освобождена Киселевка в Николаевской области в направлении на Снигиревку.
Киселевка возле трасы М-14 на Херсон была и состается под контролем рФ. Освобождать ее пока нет тактического смысла. За этой Киселевкой начинается спуск в Белозерскю балку за балкой рубеж обороны всрф у с.Клапая, а далее подъем на высоту к Чернобаевке. С этой высоты окрестности Киселевки и подходы к балке отлично просматриваются и простреливаются артой. Штурмовать через балку высоту - это положить сотни наших бойцов. Есть другие варианты
Камикадзе
 
Повідомлень: 2020
З нами з: 04.09.11
Подякував: 589 раз.
Подякували: 954 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 16:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Камикадзе написав:Кто это пишет? Эксперт запутался в Киселевках, да и другие его сведения сомнительны.

Том Купер

Война в Украине, 18 сентября 2022 года
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11036
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 16:34

  Ukrainian написав:ХЕРСОН

Хотя многие настаивают на том, что российские войска в Херсонской области "окружены", "окружены", "отрезаны" от снабжения и т.д., но, извините, на мой взгляд, это выглядит не так. Более того: похоже, украинское давление все еще не производит достаточного впечатления на Путина и командование 49-й общевойсковой армии и XXII армейского корпуса. Мало того, что паромы в районе Антоновского автомобильного моста все еще работают, так на прошлой неделе ВСРФ доставили секции нового - сборного (так называемого "САРМ") - моста в Новую Каховку. Они засыпали плотину шлюза землей и щебнем, а затем построили на этом месте новый мост. Другими словами: изобретательность военных инженеров остается интересным вопросом - и Путин намерен, чтобы его войска там 'остались'.... так или иначе.

image.png.b25de6b4e2b2d49eb39831f865edfd85.png

Секция САРМ-моста в направлении Новой Каховки...


Аналогичным образом, пока некоторые продолжают настаивать на том, что украинское наступление в этой области было чем-то вроде "отвлекающего маневра" для "основных усилий на востоке" - и, несомненно, украинцы действительно сбавили темп в последнюю неделю - бои продолжаются. Без сомнения, северный сектор линии фронта в этой области "тихий" уже больше недели, и примерно проходит - от Ингульца на западе до Днепра на востоке - по этой линии:

Арханкельское: оспаривается
Коприка: Российская
Нововоскресенское: оспаривается
Беляевка: Российская
Шевченковка: русский
Золотая Балка: оспаривается
В настоящее время у меня нет четкого представления о том, каким образом русским удалось оттеснить 128-ю горную от последней, а также от Михаловки и "нескольких мест южнее", но это так.

В центре, видимо, не только "Америка и НАТО", но теперь и украинские "фольксштурм и женщины 5-й и 6-й волны" крайне опасны для ВДВ, потому что 17-й танковой и 35-й морской пехоте в последние несколько дней удалось расширить свой Ингулецкий плацдарм. После победы на Чкалове, они освободили Безимене, Малую Сейдеминуху и Новосредневе. Красносильское и Чаривна "оспариваются".

Это, несомненно, "минимальные успехи" в целом (и гражданские лица пока не могут вернуться), но они ясно показывают, что оборонительные возможности остатков примерно 7-8 батальонных тактических групп ВДВ, стоящих перед ними, ограничены (AFAIK, они включают восстановленную 11 бригаду ВДВ, 76, 98 и 106 дивизии ВДВ, 64 мотострелковую бригаду и 127 мотострелковую дивизию).

При этом наиболее активным сектором этого фронта является южный участок. Уже несколько дней ходят слухи о том, что 28-я мехдивизия освободила Киселёвку, нанеся такое поражение 33-й МРП донских казаков, что остатки последней были отведены к востоку от Днепра. Подтверждений этому пока нет: возможно, что русские вывели свои войска из тех или иных опорных пунктов вдоль трассы М14, и вполне вероятно, что некоторые из них, или даже все село, несколько раз переходили из рук в руки. Но, AFAIK, Киселевка остается (горячо) "оспариваемой", а не действительно "освобожденной".

К северу от нее, после взятия Шмидтова две недели назад, оперативные группы украинской морской пехоты и 14-го мехкорпуса провели рейд по многочисленным российским опорным пунктам: например, в Великополье, Суворе, Соничне и Надднепрянском (вдоль Ингульца). Не факт, что хоть один из них был освобожден, но это вносит хаос в российскую логистику и заставляет их отводить все больше артиллерии на восточную сторону Днепра.

Наконец, украинские спецназовцы при поддержке 28-й мехбригады вошли в Софивку на побережье, тем самым либо окружив БТГ ВДВ в Широкой Балке и Станиславе, либо заставив ее отступить.

Покажіть мені хоча б одного "среди многих кто настаивают на том, что российские войска в Херсонской области "окружены".
Сам придумав і сам собі заперечив. :D :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4103
З нами з: 11.11.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 17:58

Зображення
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10043
З нами з: 20.09.12
Подякував: 744 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 18:10

18.00/ 18.09.2022 Генеральний штабу ЗСУ
Слава Україні! Триває двісті сьома доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню...
У зв’язку з нестачею людських ресурсів... на території російської федерації проводяться заходи так званої “внутрішньої самомобілізації”. В Курській області, під виглядом набору кандидатів до підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а в нижегородській області, зокрема, співробітників організації “Атомохорона” – нібито до підрозділів охорони важливих об’єктів. Кандидати, які підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки і одразу направляються на поповнення в зону бойових дій. На тимчасово окупованій території Луганської області, зокрема в Біловодському районі, оголошено новий набір до так званих “підрозділів мвс”. Після значних втрат у боях, більшість штатних співробітників втекли або дезертирували на територію російської федерації...
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3170
З нами з: 10.10.10
Подякував: 128 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 18:23

Niro
 
Повідомлень: 56
З нами з: 07.11.21
Подякував: 118 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 18:29

Я лично считаю эти перехваты фейком (не буду объяснять почему) но вот этот фейк особенно интересный
https://t.me/c/1229177683/22438

Пишут что первый трофейный т90
Зображення

Тут больше фото
https://t.me/bochkala_war/8505?single
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 18 вер, 2022 18:48, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14591
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2075 раз.
Подякували: 2923 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2273227422752276>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: nighthawk5 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103830
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 465300
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3858
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (555)
18.09.2022 20:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.