🤡По данным, полученным журналистами, Виктор Орбан на закрытой встрече рассказывал, что война в Украине будет длится до 2030 года, РФ захватит половину Украины, ЕС распадется, а сам он делает все, чтобы противостоять санкциям https://t.me/yigal_levin/31524
🤡По данным, полученным журналистами, Виктор Орбан на закрытой встрече рассказывал, что война в Украине будет длится до 2030 года, РФ захватит половину Украины, ЕС распадется, а сам он делает все, чтобы противостоять санкциям https://t.me/yigal_levin/31524
В воскресенье, 18 сентября, Европейская комиссия рекомендовала Евросоюзу приостановить финансирование Венгрии на около 7,5 миллиарда евро. Причиной стало отступление Будапешта от демократии и возможное нецелевое использование денег ЕС.
Starikan написав:Зараз з'явиться ЛАД і скаже: "не можна блогерам забороняти, це як у совку забороняли Голос америки". Я вже подібне від нього отримував, він досі не розуміє, що у нас ВІЙНА не на життя, а на смерть.
блогерам не можно забороняти, а ось три канали можна забороняти
Це таке, якщо блогери викривають місцезнаходження наших військ, а по ним, по війскам, потім фігачить РФ - то це правильно. По ЛАДу ...
А ось коли про це сказали, що вдарили по війську посля того, як блогери викрили позиції, то це не на часі і треба цензуру вводити