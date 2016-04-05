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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2273227422752276
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 18:39

  vitaliian написав:Я лично считаю эти перехваты фейком (не буду объяснять почему) но вот этот фейк особенно интересный
https://t.me/c/1229177683/22438

з закритого чату...
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 18:56

Новый видос Стрелкова гиркина

https://t.me/informnapalm/12450
Уже пора в эфир марафона приглашать

Сегодня вечер фейков
🤡По данным, полученным журналистами, Виктор Орбан на закрытой встрече рассказывал, что война в Украине будет длится до 2030 года, РФ захватит половину Украины, ЕС распадется, а сам он делает все, чтобы противостоять санкциям
https://t.me/yigal_levin/31524
.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 20:04

  vitaliian написав:
🤡По данным, полученным журналистами, Виктор Орбан на закрытой встрече рассказывал, что война в Украине будет длится до 2030 года, РФ захватит половину Украины, ЕС распадется, а сам он делает все, чтобы противостоять санкциям
https://t.me/yigal_levin/31524
.

Орбан: война до 2030 года | Виталий Портников



И Портников об этом тоже упомянул
Еврокомиссия рекомендовала заморозить финансирование Венгрии на 7,5 миллиарда евро - WP
В воскресенье, 18 сентября, Европейская комиссия рекомендовала Евросоюзу приостановить финансирование Венгрии на около 7,5 миллиарда евро. Причиной стало отступление Будапешта от демократии и возможное нецелевое использование денег ЕС.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 20:20

  Kudrjavuy написав:Зображення

Зараз з'явиться ЛАД і скаже: "не можна блогерам забороняти, це як у совку забороняли Голос америки". Я вже подібне від нього отримував, він досі не розуміє, що у нас ВІЙНА не на життя, а на смерть.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 20:23

  vitaliian написав:Я лично считаю эти перехваты фейком (не буду объяснять почему) но вот этот фейк особенно интересный
https://t.me/c/1229177683/22438

Что-то ты расслабился
Ты дал ссылку на закрытый ТГ-канал

И почему ты подписан на такой закрытый ТГ-канал ?
Почему ты бросил ссылку на закрытый ТГ-канал ?

Совсем ленивый стал. Тебя лишат денег
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 20:31

  Kudrjavuy написав:Зображення

зачем вы сюда это тащите?
сразу безуглой тащите - пусть сбу поднимает на ноги
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Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 20:33

  Starikan написав:Зараз з'явиться ЛАД і скаже: "не можна блогерам забороняти, це як у совку забороняли Голос америки". Я вже подібне від нього отримував, він досі не розуміє, що у нас ВІЙНА не на життя, а на смерть.

блогерам не можно забороняти, а ось три канали можна забороняти

Це таке, якщо блогери викривають місцезнаходження наших військ, а по ним, по війскам, потім фігачить РФ - то це правильно. По ЛАДу ...

А ось коли про це сказали, що вдарили по війську посля того, як блогери викрили позиції, то це не на часі і треба цензуру вводити
pesikot
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  #<1 ... 2273227422752276
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