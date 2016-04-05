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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2274227522762277
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 09:05

Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС – "Енергоатом"

У ніч на понеділок російські окупаційні війська вчинили ракетний обстріл Південноукраїнської атомної електростанції, повідомляє "Енергоатом".

"Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції", - зазначено в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок.

"Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі", - наголошується в повідомленні.

Усі три енергоблоки Південноукраїнської АЕС працюють у штатному режимі. Постраждалих серед персоналу станції немає.

https://interfax.com.ua/news/general/859744.html

Катастрофа может прийти с др. станции. Все смотрят каждый день новости с ЗАЭС, а бахнуть может совершенно другая АЭС. :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 09:06

Вдома у олігарха Коломойського провели обшук. Чекаємо подробиць.
vitaliian
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