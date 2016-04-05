У ніч на понеділок російські окупаційні війська вчинили ракетний обстріл Південноукраїнської атомної електростанції, повідомляє "Енергоатом".
"Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції", - зазначено в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок.
"Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі", - наголошується в повідомленні.
Усі три енергоблоки Південноукраїнської АЕС працюють у штатному режимі. Постраждалих серед персоналу станції немає.
Катастрофа может прийти с др. станции. Все смотрят каждый день новости с ЗАЭС, а бахнуть может совершенно другая АЭС.