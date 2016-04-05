У ніч на понеділок російські окупаційні війська вчинили ракетний обстріл Південноукраїнської атомної електростанції, повідомляє "Енергоатом".
"Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції", - зазначено в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок.
"Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі", - наголошується в повідомленні.
Усі три енергоблоки Південноукраїнської АЕС працюють у штатному режимі. Постраждалих серед персоналу станції немає.
Цитата зі статті отого Дугіна (який начебто формує світогляд рашовлади): *Участившиеся атаки на Крым, попытки устроить ядерный взрыв в Запорожье, декларации о контр-наступлении на Херсон, жесткий отказ от компромиссов со стороны Зеленского, упорство Запада в обрезании всех связей с Россией — все это признаки того, что на том конце решились стоять до конца. Их можно понять: Россия на самом деле (и это не пропаганда) бросила вызов Западу как цивилизации. Значит, и нам придется идти до конца. *
Тобто цей перець сам по суті прямо визначає, що Війну ініціювала та розпочала рашка. ___________________________________ Ще один момент: з тієї ж статті, а також інших джерел, виходить, що існуючий рашовладі протистоїть узагальнена Рубльовка -- рашобагатії, яким нахрін не потрібна війна, перевід на військові рейки і т.д. На цю Рубльовку має сподівання Захід.
Так це чи ні? Добре було б, якщо так, а не банально рашовлада вирішує защимити багатіїв, як джерело фінансування своїх планів.
Кому влом дивитися, коротко розповім. Журналісти знайшли кілька схожих історій:
Волонтер купляє машину/дрон для певного підрозділу. При розмитненні - декларує як гуманітарну допомогу для певного підрозділу. Потім до нього підходять хлопці і кажуть - нашим в Североденецьк/Бахмут/якусь іншу супергарячу точку срочно треба машину/дрон. Волонтер віддає, бере взамін гроші, щоб купити "своєму" підрозділу наступну машину. І стає фігурантом справи про торгівлю гуманітаркою...
detroytred написав:Добре було б, якщо так, а не банально рашовлада вирішує защимити багатіїв, як джерело фінансування своїх планів.
"Бояри погані, цар хороший" - це традиційна позиція російського плебсу. Царю завжди вдається звалити все на бояр. Але це не так насправді - царьок все контролює...
Тут мова про інше. Про протиріччя, боротьбу у самій владі. Дугін пише не для плебса. Той же пригожин негодує, що він "бігає", "мотається" (на Донбас), а "жирні рублевські жопи не відірвуться від дивану". В інфопросторі розганяється думка, що не просто так виконавиця та заказчик дугіна такі собі образно рубльовці.
Навіть на наших сторінках одночасно існують дві взаємовиключні погляди: цар усе контролює і розпад рашки неминучий у зв'язку з ростом амбіцій серед еліт при погіршенні стану в рашці, невдачах влади. Реальність мабуть десь посередині.
Я смотрю сейчас появляются в городе всё больше машин обклеенные плёнкой, типа военная. Машины есть не плохие, но возникает вопрос, может вместо двух лучше купить одну и на остаток средств её оборудовать именно для военных целей. Как то попадался материал, что военные писали - на не оборудованных машинах для боевых целей погибает намного больше солдат, чем те кто ходит ногами на передовой. Такие машины хорошая цель для врага и так как она без брони, то погибают моментально все кто там находился.
detroytred написав:Тут мова про інше. Про протиріччя, боротьбу у самій владі. Дугін пише не для плебса. Той же пригожин негодує, що він "бігає", "мотається" (на Донбас), а "жирні рублевські жопи не відірвуться від дивану".
Немає ніякої рубльовки, яка може протистояти хуйлу. Він знищив усіх, хто міг протистояти, ще в 2000их. Звісно, він старий, і йому стає дедалі важче втримати скіпетр в руках, і з часом, хтось спритний перехопить. Проте, на мою думку, в контексті побудови "ворожої владі Рубльовки" мається на увазі троха інша мета. Війна і військова риторика стають в Росії непопулярними. А мяса треба більше й більше. Тому й будується образ "ворожої рубльовки", яку плебс й так ненавидить, і з якою мало б асоціюватися будь-яке прагнення до миру.