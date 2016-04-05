RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 2275227622772278>
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 09:05

Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС – "Енергоатом"

У ніч на понеділок російські окупаційні війська вчинили ракетний обстріл Південноукраїнської атомної електростанції, повідомляє "Енергоатом".

"Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний обстріл промислової зони Південноукраїнської атомної електростанції", - зазначено в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок.

"Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС. Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон. Відключився один із гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу. Відключилися також три високовольтні лінії електропередачі", - наголошується в повідомленні.

Усі три енергоблоки Південноукраїнської АЕС працюють у штатному режимі. Постраждалих серед персоналу станції немає.

https://interfax.com.ua/news/general/859744.html

Катастрофа может прийти с др. станции. Все смотрят каждый день новости с ЗАЭС, а бахнуть может совершенно другая АЭС. :shock:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5756
З нами з: 13.09.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 651 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 09:06

Вдома у олігарха Коломойського провели обшук. Чекаємо подробиць.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14599
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2075 раз.
Подякували: 2926 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 09:14

  vitaliian написав:
Вдома у олігарха Коломойського провели обшук. Чекаємо подробиць.

Вроде бы взрослый, а в пиар-сказки верите.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11457
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1554 раз.
Подякували: 3419 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 09:18

  antey1969 написав:
  vitaliian написав:
Вдома у олігарха Коломойського провели обшук. Чекаємо подробиць.

Вроде бы взрослый, а в пиар-сказки верите.

Где там написано что верю? Это цитата с одного из ресурсов. Как по мне звучит комично, поэтому скопипастил. Ждём обыск у Зеленского.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14599
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2075 раз.
Подякували: 2926 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 09:35

Ворога треба знати

Цитата зі статті отого Дугіна (який начебто формує світогляд рашовлади):
*Участившиеся атаки на Крым, попытки устроить ядерный взрыв в Запорожье, декларации о контр-наступлении на Херсон, жесткий отказ от компромиссов со стороны Зеленского, упорство Запада в обрезании всех связей с Россией — все это признаки того, что на том конце решились стоять до конца. Их можно понять: Россия на самом деле (и это не пропаганда) бросила вызов Западу как цивилизации.
Значит, и нам придется идти до конца. *

Тобто цей перець сам по суті прямо визначає, що Війну ініціювала та розпочала рашка.
___________________________________
Ще один момент: з тієї ж статті, а також інших джерел, виходить, що існуючий рашовладі протистоїть узагальнена Рубльовка -- рашобагатії, яким нахрін не потрібна війна, перевід на військові рейки і т.д.
На цю Рубльовку має сподівання Захід.

Так це чи ні?
Добре було б, якщо так, а не банально рашовлада вирішує защимити багатіїв, як джерело фінансування своїх планів.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25542
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 09:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Добре було б, якщо так, а не банально рашовлада вирішує защимити багатіїв, як джерело фінансування своїх планів.

"Бояри погані, цар хороший" - це традиційна позиція російського плебсу. Царю завжди вдається звалити все на бояр. Але це не так насправді - царьок все контролює...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 494
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 09:51

Про торгівлю гуманітаркою і обшуки у волонтерів:


Кому влом дивитися, коротко розповім. Журналісти знайшли кілька схожих історій:
Волонтер купляє машину/дрон для певного підрозділу. При розмитненні - декларує як гуманітарну допомогу для певного підрозділу. Потім до нього підходять хлопці і кажуть - нашим в Североденецьк/Бахмут/якусь іншу супергарячу точку срочно треба машину/дрон. Волонтер віддає, бере взамін гроші, щоб купити "своєму" підрозділу наступну машину. І стає фігурантом справи про торгівлю гуманітаркою...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 494
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 10:06

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Добре було б, якщо так, а не банально рашовлада вирішує защимити багатіїв, як джерело фінансування своїх планів.

"Бояри погані, цар хороший" - це традиційна позиція російського плебсу. Царю завжди вдається звалити все на бояр. Але це не так насправді - царьок все контролює...

Тут мова про інше. Про протиріччя, боротьбу у самій владі.
Дугін пише не для плебса.
Той же пригожин негодує, що він "бігає", "мотається" (на Донбас), а "жирні рублевські жопи не відірвуться від дивану".
В інфопросторі розганяється думка, що не просто так виконавиця та заказчик дугіна такі собі образно рубльовці.

Навіть на наших сторінках одночасно існують дві взаємовиключні погляди: цар усе контролює і розпад рашки неминучий у зв'язку з ростом амбіцій серед еліт при погіршенні стану в рашці, невдачах влади.
Реальність мабуть десь посередині.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25542
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 10:09

Я смотрю сейчас появляются в городе всё больше машин обклеенные плёнкой, типа военная.
Машины есть не плохие, но возникает вопрос, может вместо двух лучше купить одну и на остаток средств её оборудовать именно для военных целей. Как то попадался материал, что военные писали - на не оборудованных машинах для боевых целей погибает намного больше солдат, чем те кто ходит ногами на передовой. Такие машины хорошая цель для врага и так как она без брони, то погибают моментально все кто там находился.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5756
З нами з: 13.09.09
Подякував: 12 раз.
Подякували: 651 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 10:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тут мова про інше. Про протиріччя, боротьбу у самій владі.
Дугін пише не для плебса.
Той же пригожин негодує, що він "бігає", "мотається" (на Донбас), а "жирні рублевські жопи не відірвуться від дивану".

Немає ніякої рубльовки, яка може протистояти хуйлу. Він знищив усіх, хто міг протистояти, ще в 2000их.
Звісно, він старий, і йому стає дедалі важче втримати скіпетр в руках, і з часом, хтось спритний перехопить.
Проте, на мою думку, в контексті побудови "ворожої владі Рубльовки" мається на увазі троха інша мета. Війна і військова риторика стають в Росії непопулярними. А мяса треба більше й більше. Тому й будується образ "ворожої рубльовки", яку плебс й так ненавидить, і з якою мало б асоціюватися будь-яке прагнення до миру.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 494
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2275227622772278>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 103852
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 465347
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3862
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.