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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 19 вер, 2022 10:30
Игорь Алексеевич написав:
Машины есть не плохие, но возникает вопрос, может вместо двух лучше купить одну и на остаток средств её оборудовать именно для военных целей.
Є дві проблеми: брак грошей і брак відповідних машин на ринку. Потреби ЗСУ в MRAP оцінюються в кілька тисяч, а на ринку в наявності - десятки машин.
Третя проблема - експортно-імпортні ліцензії. З волонтерських фондів тільки Повернися живим і Справа громад мають ліцензії на купівлю військової техніки.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 10:44
sashaqbl написав:
Игорь Алексеевич написав:
Машины есть не плохие, но возникает вопрос, может вместо двух лучше купить одну и на остаток средств её оборудовать именно для военных целей.
Є дві проблеми: брак грошей і брак відповідних машин на ринку. Потреби ЗСУ в MRAP оцінюються в кілька тисяч, а на ринку в наявності - десятки машин.
Третя проблема - експортно-імпортні ліцензії. З волонтерських фондів тільки Повернися живим і Справа громад мають ліцензії на купівлю військової техніки.
Я имел ввиду, может наши кулибины, как то доделали евробляхи. Какие то дополн. листы наварили, на крышу пулемет поставили и т.д. А так смотрю едит обычная евробляха, только с плёнкой защитного военного цвета обклеена. Сидит там 4 чел. Думаю, ведь это хорошая цель для гранатом. И моментально 4чел. - 200
Может тогда на эти деньги купить современное обмундир. и ножками. Тогда из этих 4чел. все будут живыми.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Пон 19 вер, 2022 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 10:48
Игорь Алексеевич написав:
Я имел ввиду, может наши кулибины, как то доделали евробляхи. Какие то дополн. листы наварили, на крышу пулемет поставили и т.д.
Нагадує історію з броніками з ресор. Припускаю, що сильно погіршує маневреність і слабо покращує броньованість. Хоча на істину останньої інстанції не претендую.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Пон 19 вер, 2022 10:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 10:50
Ще цікава інформація від знайомого з Донецького фронту. Не претензія на глобальний проблеми, але чудово лягає в тренд з погіршенням забезпечення русні:
- під час останнього обстрілу з 20ти снарядів що впали в районі їх позиції здетонувало 0.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 10:55
Игорь Алексеевич написав:
Я имел ввиду, может наши кулибины, как то доделали евробляхи. Какие то дополн. листы наварили, на крышу пулемет поставили и т.д. А так смотрю едит обычная евробляха, только с плёнкой защитного военного цвета обклеена. Сидит там 4 чел.
Авто потрібні для різних завдань. Відповідальність бійців на яку відстань від лінії фронту на такій авто знаходитись.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 10:59
sashaqbl написав:
Немає ніякої рубльовки, яка може протистояти хуйлу. Він знищив усіх, хто міг протистояти, ще в 2000их.
Звісно, він старий, і йому стає дедалі важче втримати скіпетр в руках, і з часом, хтось спритний перехопить.
Проте, на мою думку, в контексті побудови "ворожої владі Рубльовки" мається на увазі троха інша мета. Війна і військова риторика стають в Росії непопулярними. А мяса треба більше й більше. Тому й будується образ "ворожої рубльовки", яку плебс й так ненавидить, і з якою мало б асоціюватися будь-яке прагнення до миру.
Ці всі "образи" це переливання з пустого в порожнє. Це працює в мирний час.
Зараз - яке це має значення? Якщо все і всьо зачищено то і немає особливого змісту будувати якісь образи. Бидло(народ) і так ніхто питати не буде а еліта і так все прекрасно розуміє. Просто вся ця шушера(підсобники) працюють по інерції
з нульовим результатом.
Загалом в Самарканді було яскраво видно що путін сильно здав. Його вже ніхто в ніщо не ставить. Президент Киргизстану!!! заставив його чекати на себе. Думаю в Москві(на тій самі Рубльовці) це також прекрасно бачили. Чи зроблять висновки(дії) - побачимо.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 11:07
Игорь Алексеевич написав:
Я смотрю сейчас появляются в городе всё больше машин обклеенные плёнкой, типа военная.
Машины есть не плохие, но возникает вопрос, может вместо двух лучше купить одну и на остаток средств её оборудовать именно для военных целей. Как то попадался материал, что военные писали - на не оборудованных машинах для боевых целей погибает намного больше солдат, чем те кто ходит ногами на передовой. Такие машины хорошая цель для врага и так как она без брони, то погибают моментально все кто там находился.
Калаш держит В4 и то 50/50
Стоимость авто(нового удваивается)
ПКТ держит В6, СВД с термоупрочнённым сердечником В7, цена авто часто достигает миллиона(но это что то типа Гелика или S-classe/7-BMW/A8)
Гранатомет древний выдержит Субурбан охраны президента США, цена тоже в районе миллиона, но это уже бронированный грузовик весом 5-6т
Выстрел со Шмеля, РПГ-7 там или чего подобного с кумулятивным зарядом не выдержит ни МRAP за 5млн, ни любой другой броневик типа РашеТигра или Ивеко что купил Порох, только седан президента США держит подобные выстрелы, его цена вроде 14млн, как у пяти Т72 или трёх Т80-90, нужна активная защита и керамика которой плевать на струю жидкого металла с температурой 2000грд
Какими авто вы предлагаете снабдить волонтёрам армию за счёт сбора по сотне с каждого у кого она лишняя есть?
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Додано: Пон 19 вер, 2022 11:12
барабашов написав:
Какими авто вы предлагаете снабдить волонтёрам армию за счёт сбора по сотне с каждого у кого она лишняя есть?
А вы считаете, что евробляхи помогают?? Мне кажется, что кто садится в неё уже 100% становится 200. И моментально ими становятся все кто в этом авто. Тогда за эти деньги лучше покупать более современное обмундир. и ножками ходить. Ножками с хорошим обмундир. хоть и дольше, но живой, а на авто без брони хорошая мишень и сразу одним выстрелом четверых и более.
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Додано: Пон 19 вер, 2022 11:15
Игорь Алексеевич написав:
Я смотрю сейчас появляются в городе всё больше машин обклеенные плёнкой, типа военная.
Машины есть не плохие, но возникает вопрос, может вместо двух лучше купить одну и на остаток средств её оборудовать именно для военных целей. Как то попадался материал, что военные писали - на не оборудованных машинах для боевых целей погибает намного больше солдат, чем те кто ходит ногами на передовой. Такие машины хорошая цель для врага и так как она без брони, то погибают моментально все кто там находился.
бронелистом конечно можно обклеить, только она потом ездить не будет...а военным надо много машин...и они расходный материал...
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Додано: Пон 19 вер, 2022 11:18
mephala написав:
зачем вы сюда это тащите?
Для достижения взаимопонимания, с остальными, а не только с центром Разумкова.
mephala написав:
сразу безуглой тащите - пусть сбу поднимает на ноги
Никакой отсебятины - это информация общедоступна.
Прямого текста я себе не позволяю!
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