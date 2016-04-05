Я не могу утверждать как она будет ездить, но я писал выше, что военные говорят много потерь несут наши передвигаясь на обычных легк. авто. Потерь больше на необор. авто, чем в пешом порядке передвигаются.
|
|
|
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я не могу утверждать как она будет ездить, но я писал выше, что военные говорят много потерь несут наши передвигаясь на обычных легк. авто. Потерь больше на необор. авто, чем в пешом порядке передвигаются.
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це вам так здається.
Звичайно MRAP - краще, ніж просто позашляховик чи пікап. Але гірше ніж танк. Правда, танки теж горять. Будь-яка техніка має свою зону застосування і потрібна армії. Якщо на пікап поставити ДШК і використовувати замість БМП для безпосередньої підтримки піхоти в бою - то він напевно довго не проживе. Якщо використовути для евакуації поранених чи підвозу БК ближче до позицій - то це краще, ніж таскати на хребті.
Щодо самопальної броні - то швидкість і маневреність авто є кращим захистом ніж фігова і важка самопальна броня.
P.S. Без статистики ні ви ні я нічого напевно стверджувати не можемо. Але якби була дійсно погана статистика, то той, у кого вона є - вже б озвучив проблему.
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:28
Хотел сказать ЛУЗами с форсированными двигателями и ходовой, стандартизированной ремонтной базой - но это глупость, обо транспорт нужен ВЕСЬ.
С самыми разными характеристиками - это залог мобильности.
А турель повесить смогут и сами - хотя с другой стороны есть целые системы устанавливаемые на легковые машины.(это от РСЗО и до ... как те же иранские шахиды)
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
ГЕРОЄ-МОБІЛЬ MLS SHIELD
транспорт нужен ВЕСЬ.
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:31
Я помню в свои времена тоскал АГС 17 (ствол), плюс полное снаряжение по 5-10км. Все роты ехали на авто в точку, а нашу роту ст. лейтенат из Херсона всегда раньше выводил и посадками иногда бегом заставлял двигаться. Ещё по пути заставлял окопаться и приготовиться к бою. Говорил тяжело, но в жизни вам может потом спасти жизнь. Тогда думали вот мудак, свой же хохол а нас так дрюч...т. Теперь его часто вспоминаю, хорошими только словами.
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:33
я думаю, що наші військові краще розбираються, ніж деякі диванні стратеги. Які жодного дня не служили в армії і не читали ні Сунь Цзи, ні Ліддел Гарта, ні Клаузевица
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:33
Теж такої думки.
Військові, які застосовують згадані авто, краще нас бачать і знають, що краще -- ножками або на авто.
Ніхто їх не примушує у ці волонтерські цівильні авто сідати.
До того ж волонтери орієнтуються на замовлення від військових, а не навпаки))
Звісно виходячи з можливостей волонтерів.
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:38
Артёмовск
Кадры.....
- Как экстрополировать всё это на московию?
Да так, что бы каждое животное, на много поколений вперёд вкусило "своего освобождения"?
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:38
Харошіє рускіє
Тут дехто шукає "хароших рускіх".
Взагалі-то їх в природі не існує. Хіба що ті громадяни РФ,які з зброєю в руках воюють за Україну або ж ведуть антиросійську пропаганду.
"Такою самою пропагандистською зброєю ворога є і «хороші росіяни». Вони справді можуть бути хорошими, але їх однозначно використають проти нас. Це наживка - як черв‘ячок на риболовному гачку.
Яка з них користь авторитарному російському режиму? Величезна! Бо коли вони є, то режим вже не такий ніби й авторитарний. Вже для противників санкцій і визнання Росії країною-терористом є гарний аргумент - там же є притомні відомі люди, лідери думок, давайте через них змінювати Росію і росіян.
Через «хороших» росіян вам запустять потім виправдання цій війні - боярє царя ввели в оману або якусь іншу маячню, не має значення яку.
Не плутайте поле битви. Нам «хороші» росіяни потрібні не в нашому інформаційному полі, а в російському - хай достукуються до своїх співгромадян.
А у нас з вами своя інформаційна задача - ми бережемо своє інформаційне поле від їхньої інформаційної експансії.
Ми з вами вже за ці півроку дійшли до найвищого рівня інформаційного супротиву - бо в нас не заходить жоден їх фейк, і жодна інформ.операція - все провалюється.
Вони навіть у співпраці з деякими «нашими» політ.силами не можуть ніяк розкрутити цю їхню провокацію про конфлікти у військово-політичному керівництві.
Минулого тижня знову запускали цю кампанію, знову стравлювали Банкову і Главкома, щоб ослабити наші центри прийняття рішень, але крім трьох «блогерів», двох «експертів» та одного «лідера думок» - ніхто у це інформаційне багно не вліз."
Додано: Пон 19 вер, 2022 11:41
|