Додано: Пон 19 вер, 2022 11:38

Тут дехто шукає "хароших рускіх".

Взагалі-то їх в природі не існує. Хіба що ті громадяни РФ,які з зброєю в руках воюють за Україну або ж ведуть антиросійську пропаганду.



"Такою самою пропагандистською зброєю ворога є і «хороші росіяни». Вони справді можуть бути хорошими, але їх однозначно використають проти нас. Це наживка - як черв‘ячок на риболовному гачку.



Яка з них користь авторитарному російському режиму? Величезна! Бо коли вони є, то режим вже не такий ніби й авторитарний. Вже для противників санкцій і визнання Росії країною-терористом є гарний аргумент - там же є притомні відомі люди, лідери думок, давайте через них змінювати Росію і росіян.



Через «хороших» росіян вам запустять потім виправдання цій війні - боярє царя ввели в оману або якусь іншу маячню, не має значення яку.



Не плутайте поле битви. Нам «хороші» росіяни потрібні не в нашому інформаційному полі, а в російському - хай достукуються до своїх співгромадян.



А у нас з вами своя інформаційна задача - ми бережемо своє інформаційне поле від їхньої інформаційної експансії.



Ми з вами вже за ці півроку дійшли до найвищого рівня інформаційного супротиву - бо в нас не заходить жоден їх фейк, і жодна інформ.операція - все провалюється.



Вони навіть у співпраці з деякими «нашими» політ.силами не можуть ніяк розкрутити цю їхню провокацію про конфлікти у військово-політичному керівництві.



Минулого тижня знову запускали цю кампанію, знову стравлювали Банкову і Главкома, щоб ослабити наші центри прийняття рішень, але крім трьох «блогерів», двох «експертів» та одного «лідера думок» - ніхто у це інформаційне багно не вліз."