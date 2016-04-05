барабашов написав:Какими авто вы предлагаете снабдить волонтёрам армию за счёт сбора по сотне с каждого у кого она лишняя есть?
Хотел сказать ЛУЗами с форсированными двигателями и ходовой, стандартизированной ремонтной базой - но это глупость, обо транспорт нужен ВЕСЬ. С самыми разными характеристиками - это залог мобильности. А турель повесить смогут и сами - хотя с другой стороны есть целые системы устанавливаемые на легковые машины.(это от РСЗО и до ... как те же иранские шахиды)
Я помню в свои времена тоскал АГС 17 (ствол), плюс полное снаряжение по 5-10км. Все роты ехали на авто в точку, а нашу роту ст. лейтенат из Херсона всегда раньше выводил и посадками иногда бегом заставлял двигаться. Ещё по пути заставлял окопаться и приготовиться к бою. Говорил тяжело, но в жизни вам может потом спасти жизнь. Тогда думали вот мудак, свой же хохол а нас так дрюч...т. Теперь его часто вспоминаю, хорошими только словами.
барабашов написав:Какими авто вы предлагаете снабдить волонтёрам армию за счёт сбора по сотне с каждого у кого она лишняя есть?
А вы считаете, что евробляхи помогают?? Мне кажется, что кто садится в неё уже 100% становится 200. И моментально ими становятся все кто в этом авто. Тогда за эти деньги лучше покупать более современное обмундир. и ножками ходить. Ножками с хорошим обмундир. хоть и дольше, но живой, а на авто без брони хорошая мишень и сразу одним выстрелом четверых и более.
я думаю, що наші військові краще розбираються, ніж деякі диванні стратеги. Які жодного дня не служили в армії і не читали ні Сунь Цзи, ні Ліддел Гарта, ні Клаузевица
Тут дехто шукає "хароших рускіх". Взагалі-то їх в природі не існує. Хіба що ті громадяни РФ,які з зброєю в руках воюють за Україну або ж ведуть антиросійську пропаганду.
"Такою самою пропагандистською зброєю ворога є і «хороші росіяни». Вони справді можуть бути хорошими, але їх однозначно використають проти нас. Це наживка - як черв‘ячок на риболовному гачку.
Яка з них користь авторитарному російському режиму? Величезна! Бо коли вони є, то режим вже не такий ніби й авторитарний. Вже для противників санкцій і визнання Росії країною-терористом є гарний аргумент - там же є притомні відомі люди, лідери думок, давайте через них змінювати Росію і росіян.
Через «хороших» росіян вам запустять потім виправдання цій війні - боярє царя ввели в оману або якусь іншу маячню, не має значення яку.
Не плутайте поле битви. Нам «хороші» росіяни потрібні не в нашому інформаційному полі, а в російському - хай достукуються до своїх співгромадян.
А у нас з вами своя інформаційна задача - ми бережемо своє інформаційне поле від їхньої інформаційної експансії.
Ми з вами вже за ці півроку дійшли до найвищого рівня інформаційного супротиву - бо в нас не заходить жоден їх фейк, і жодна інформ.операція - все провалюється.
Вони навіть у співпраці з деякими «нашими» політ.силами не можуть ніяк розкрутити цю їхню провокацію про конфлікти у військово-політичному керівництві.
Минулого тижня знову запускали цю кампанію, знову стравлювали Банкову і Главкома, щоб ослабити наші центри прийняття рішень, але крім трьох «блогерів», двох «експертів» та одного «лідера думок» - ніхто у це інформаційне багно не вліз."
Frant В своем посте вы сделали три грамматические ошибки, неправильно написав буквы - в «блогерів» написали букву "г" вместо буквы "х", в «експертів» букву "т" вместо буквы "д" и в слове «лідера» букву "л" вместо буквы "п".
Игорь Алексеевич написав:Я помню в свои времена тоскал АГС 17 (ствол), плюс полное снаряжение по 5-10км. Все роты ехали на авто в точку, а нашу роту ст. лейтенат из Херсона всегда раньше выводил и посадками иногда бегом заставлял двигаться. Ещё по пути заставлял окопаться и приготовиться к бою. Говорил тяжело, но в жизни вам может потом спасти жизнь. Тогда думали вот мудак, свой же хохол а нас так дрюч...т. Теперь его часто вспоминаю, хорошими только словами.
никто на легковушках в бой не ходит, их цель- снабжение, эвакуация, смотаться в город... говорят, что в ответ на обстрел Запорожья, наша арта кошмарит орков, завтра поеду, проверю...