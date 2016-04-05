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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2277227822792280>
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:28

  барабашов написав:Какими авто вы предлагаете снабдить волонтёрам армию за счёт сбора по сотне с каждого у кого она лишняя есть?

Хотел сказать ЛУЗами с форсированными двигателями и ходовой, стандартизированной ремонтной базой - но это глупость, обо транспорт нужен ВЕСЬ.
С самыми разными характеристиками - это залог мобильности.
А турель повесить смогут и сами - хотя с другой стороны есть целые системы устанавливаемые на легковые машины.(это от РСЗО и до ... как те же иранские шахиды)
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  барабашов написав:Какими авто вы предлагаете снабдить волонтёрам армию за счёт сбора по сотне с каждого у кого она лишняя есть?
ГЕРОЄ-МОБІЛЬ MLS SHIELD https://spgr.org.ua/uk/shields/ Кавалерия)
транспорт нужен ВЕСЬ.
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:31

Я помню в свои времена тоскал АГС 17 (ствол), плюс полное снаряжение по 5-10км. Все роты ехали на авто в точку, а нашу роту ст. лейтенат из Херсона всегда раньше выводил и посадками иногда бегом заставлял двигаться. Ещё по пути заставлял окопаться и приготовиться к бою. Говорил тяжело, но в жизни вам может потом спасти жизнь. Тогда думали вот мудак, свой же хохол а нас так дрюч...т. Теперь его часто вспоминаю, хорошими только словами.
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:33

  Игорь Алексеевич написав:
  барабашов написав:Какими авто вы предлагаете снабдить волонтёрам армию за счёт сбора по сотне с каждого у кого она лишняя есть?
А вы считаете, что евробляхи помогают?? Мне кажется, что кто садится в неё уже 100% становится 200. И моментально ими становятся все кто в этом авто. Тогда за эти деньги лучше покупать более современное обмундир. и ножками ходить. Ножками с хорошим обмундир. хоть и дольше, но живой, а на авто без брони хорошая мишень и сразу одним выстрелом четверых и более.
я думаю, що наші військові краще розбираються, ніж деякі диванні стратеги. Які жодного дня не служили в армії і не читали ні Сунь Цзи, ні Ліддел Гарта, ні Клаузевица
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:33

  sashaqbl написав:P.S. Без статистики ні ви ні я нічого напевно стверджувати не можемо. Але якби була дійсно погана статистика, то той, у кого вона є - вже б озвучив проблему.

Теж такої думки.

Військові, які застосовують згадані авто, краще нас бачать і знають, що краще -- ножками або на авто.
Ніхто їх не примушує у ці волонтерські цівильні авто сідати.

До того ж волонтери орієнтуються на замовлення від військових, а не навпаки))
Звісно виходячи з можливостей волонтерів.
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:38

Артёмовск https://storage2.censor.net/video/3/190922_bax.mp4
Кадры..... :evil: :evil: :evil:
- Как экстрополировать всё это на московию?
Да так, что бы каждое животное, на много поколений вперёд вкусило "своего освобождения"?
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:38

Харошіє рускіє

Тут дехто шукає "хароших рускіх".
Взагалі-то їх в природі не існує. Хіба що ті громадяни РФ,які з зброєю в руках воюють за Україну або ж ведуть антиросійську пропаганду.

"Такою самою пропагандистською зброєю ворога є і «хороші росіяни». Вони справді можуть бути хорошими, але їх однозначно використають проти нас. Це наживка - як черв‘ячок на риболовному гачку.

Яка з них користь авторитарному російському режиму? Величезна! Бо коли вони є, то режим вже не такий ніби й авторитарний. Вже для противників санкцій і визнання Росії країною-терористом є гарний аргумент - там же є притомні відомі люди, лідери думок, давайте через них змінювати Росію і росіян.

Через «хороших» росіян вам запустять потім виправдання цій війні - боярє царя ввели в оману або якусь іншу маячню, не має значення яку.

Не плутайте поле битви. Нам «хороші» росіяни потрібні не в нашому інформаційному полі, а в російському - хай достукуються до своїх співгромадян.

А у нас з вами своя інформаційна задача - ми бережемо своє інформаційне поле від їхньої інформаційної експансії.

Ми з вами вже за ці півроку дійшли до найвищого рівня інформаційного супротиву - бо в нас не заходить жоден їх фейк, і жодна інформ.операція - все провалюється.

Вони навіть у співпраці з деякими «нашими» політ.силами не можуть ніяк розкрутити цю їхню провокацію про конфлікти у військово-політичному керівництві.

Минулого тижня знову запускали цю кампанію, знову стравлювали Банкову і Главкома, щоб ослабити наші центри прийняття рішень, але крім трьох «блогерів», двох «експертів» та одного «лідера думок» - ніхто у це інформаційне багно не вліз."
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 11:41

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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 12:20

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В своем посте вы сделали три грамматические ошибки, неправильно написав буквы - в «блогерів» написали букву "г" вместо буквы "х", в «експертів» букву "т" вместо буквы "д" и в слове «лідера» букву "л" вместо буквы "п".
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 14:52

  Игорь Алексеевич написав:Я помню в свои времена тоскал АГС 17 (ствол), плюс полное снаряжение по 5-10км. Все роты ехали на авто в точку, а нашу роту ст. лейтенат из Херсона всегда раньше выводил и посадками иногда бегом заставлял двигаться. Ещё по пути заставлял окопаться и приготовиться к бою. Говорил тяжело, но в жизни вам может потом спасти жизнь. Тогда думали вот мудак, свой же хохол а нас так дрюч...т. Теперь его часто вспоминаю, хорошими только словами.

никто на легковушках в бой не ходит, их цель- снабжение, эвакуация, смотаться в город...
говорят, что в ответ на обстрел Запорожья, наша арта кошмарит орков, завтра поеду, проверю...
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