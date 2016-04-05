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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 2277227822792280
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 15:36

З паралельної гілки
  bamper написав:
  Сибарит написав:В целом, неделя ничем не примечательна, за исключением того факта, что расходы казначейства были весьма существенны вторую неделю подряд.

Видатки на утримання військових у серпні зросли на понад 40%
У серпні касові видатки на утримання військовослужбовців порявняно з липнем зросли на 41,6% або з 62 мільярдів гривень до 87,8 мільярдів гривень.

Зазначається, що у загальній структурі касових витрат їхня частка досягла 41,3% з 35,4% у липні. А всі касові видатки держбюджету в серпні зросли до 212,7 млрд грн із 174,9 млрд грн у липні.

https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/19/691630/
Якщо так, то в нас на фронті додатково зявилось 252 000 штиків....
(87,2млрд-62 млрд)/100 000(премія на передовій)=252 000 осіб
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:18

  yanyura написав:Frant
В своем посте вы сделали три грамматические ошибки, неправильно написав буквы - в «блогерів» написали букву "г" вместо буквы "х", в «експертів» букву "т" вместо буквы "д" и в слове «лідера» букву "л" вместо буквы "п".

:mrgreen:
То же самое, на жаль нет Козака-Характерника в исторической аналогии, (это для понимания откуда у Украинца иммунитет к ... "говорящим головам")
Зокрема, навіть французька преса у 1709 році описувала те саме, що ми зараз бачимо в Ізюмі. Наведу уривок із Повідомлення №5 від 15 лютого 1709 року відомого французького ЗМІ "La Gazette":
https://bastion.tv/rosijske-liholittya_n49193
«Злочини московитів в Україні справді жахають. Вони вирізали цілі міста українців, десятки тисяч людей, бо провинилися лише тим, що вони були українцями. Московити поширювали чутки, що війська ніби оточені; що у них немає провіанту: що армія скорочується... що мало козаків які б йшли за гетьманом Мазепою... але новини від 7 грудня, які ми отримали через Волинь, сильно відрізняються від цих... козаки все забезпечують в достатку... Гетьман Мазепа завжди мав велику повагу серед козаків...

Кажуть, що те, що спонукало цього Гетьмана приєднатись до короля Швеції, полягало у тому, що Царем було повністю зруйновано країну Козаків. З відтоді він роздратований, тому що Цар здійснивши напад і захопивши Батурин, що був резиденцією цього Гетьмана, забрав останню надію порозумітись, зруйнував все місто: прирікши те до смертей і знущань, за дуже жахливих обставин...».

Але це ще не все. Ось редакція звітує, що від 18 листопада того ж року надійшов лист, автор якого свідчив про наступні події: «З України на Бористені руйнування скоєні московитами на кордонах України, настільки налякали народ, що вони тікали до різних місць... із тим, що могли взяти, а решту залишили здобиччю царських військ».
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 16:36

budivelnik
А Гроші де?
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