Зокрема,описувала те саме, що ми зараз бачимо в Ізюмі. Наведу уривок із«Злочини московитів в Україні справді жахають. Вони вирізали цілі міста українців, десятки тисяч людей, бо провинилися лише тим, що вони були українцями. Московити поширювали чутки, що війська ніби оточені; що у них немає провіанту: що армія скорочується... що мало козаків які б йшли за гетьманом Мазепою... але новини від 7 грудня, які ми отримали через Волинь, сильно відрізняються від цих... козаки все забезпечують в достатку... Гетьман Мазепа завжди мав велику повагу серед козаків...Кажуть, що те, що спонукало цього Гетьмана приєднатись до короля Швеції, полягало у тому, що Царем було повністю зруйновано країну Козаків. З відтоді він роздратований, тому що Цар здійснивши напад і захопивши Батурин, що був резиденцією цього Гетьмана, забрав останню надію порозумітись, зруйнував все місто: прирікши те до смертей і знущань, за дуже жахливих обставин...».Але це ще не все. Ось редакція звітує, що від 18 листопада того ж року надійшов лист, автор якого свідчив про наступні події: «З України на Бористені руйнування скоєні московитами на кордонах України, настільки налякали народ, що вони тікали до різних місць... із тим, що могли взяти, а решту залишили здобиччю царських військ».